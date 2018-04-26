自由廣場》看誰伸出頭卻縮尾巴

◎ 于則章

參選台北市市長的民進黨立法委員姚文智號召「柯黑」，所發起「422機蛋大遊行」在四月廿二日獲得包括：被譽為「世大運功臣」卻被柯文哲揶揄是「無利可圖」才離職的前北市府秘書長蘇麗瓊，與民進黨在台北市九成的市議員以及數萬人相挺，甚至於連原本被認為對柯文哲「主和」的民進黨秘書長洪耀福，也由其胞弟洪耀南現身代打加入「柯黑」的一員。

相較於這一股從下而上因為「反柯」所凝聚起來的強大基層力量，打破了原本對於究竟是否要再度禮讓柯文哲而舉棋不定，造成民進黨在台北市的選情沉悶到極點的氣氛，向來被認為在台北市穩操勝券、同樣有多人角逐台北市市長黨內提名的中國國民黨，到目前為止不但遲遲未決定自己的人選，以致包括：秦慧珠、王鴻薇、闕枚莎等尋求連任的中國國民黨市議員，在找不到「母雞」來帶領他們這些「小雞」的情況下，紛紛不約而同地在四月廿一日參加松山慈惠堂「萬人淨山健行暨孝親感恩成年禮」時，選擇和柯文哲同台，雖然民進黨籍市議員許家蓓、許淑華等人也有到場，不過他們沒和柯文哲同台，而是在山下入口處發放瓶裝水。

從過去的經驗以及中國國民黨與民進黨兩黨的黨性來看，民進黨由於自創黨以來一直都是由下而上的內造型草根型政黨，每當黨意與基層民意出現巨大落差時，即使曾經出現過像是陳水扁這種具有風靡全國群眾魅力的超級政治明星，往往也很難以個人一己的意志和廣大的基層支持者對抗，到最後黨中央往往仍然必須服從基層民意來做出決策。因此如果沒有意外，在「422機蛋大遊行」民進黨支持者所展現出來的強烈民意傾向後，民進黨中央禮讓柯文哲的可能性可說是微乎其微，甚至於連採取「假提名，真禮讓」形同「打假球」的取巧手段，對於心口一致、愛憎分明的民進黨基層支持者，都不具有可操作的空間。相對來看，中國國民黨的基層支持者無論是在一九九四年與一九九八年的台北市市長選舉，或者是在二○○○年的總統選舉中，都曾發生過心口不一、讓人跌破眼鏡的「棄黃保趙」、「棄王保馬」與「棄連保宋」的「棄保效應」。

就此而論，究竟哪一個政黨會在今年的台北市市長選舉中「打假球」？或許將可作為觀察台灣政黨政治發展與各黨基層支持者特質的指標，更可以一窺台北市這一個「天龍國」的國民，在經歷過那麼多次的選舉洗禮後，民主涵養究竟進步了多少。

（作者為公務員）