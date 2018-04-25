自由廣場》金正恩的核算盤

◎ 張旭成

北韓的軍事力量不能與美國匹敵，但國際關係寸長尺短，金正恩卻善用《孫子兵法》所強調的「詭道」以牽制美國。他使用欺敵的手段，造勢、乘勢，「因利而制權」，顛覆了美國武力攻擊北韓的策略。

二○一七年五月文在寅就任南韓總統後極力主張南北韓透過談判促成北韓「非核化」，他並建議南北韓組織一聯合代表團參加二○一八年二月的平昌冬季奧運會，打破兩韓與「非核化」僵局，走向和平。

金正恩將計就計，利用參加冬奧會，反客為主，發動和平攻勢。他並派胞妹金與正擔任特使，轉交親筆信函邀請南韓文在寅總統舉行兩韓峰會，商討朝鮮半島的和平及統一事宜。文在寅喜出望外，全力配合。文並派國安會首席到華府傳遞金正恩願與川普總統舉行峰會的信息，並得到川普的同意。

金正恩在二○一八新年談話中誇稱他桌上有發射核子武器的按鈕可以打擊美國。他把《孫子兵法》欺敵的招數，「故能而示之不能，用而示之不用，近而示之遠，遠而示之近」倒轉過來，刻意誇大北韓核武及長程飛彈的能力，外界量敵從寬，誤信北韓的宣傳。實際上，北韓仍未擁有能夠攻擊美國的核武器。美國政府專家估量北韓仍未克服核彈頭微型化，及突破洲際飛彈重返大氣層的高難度技術問題。

因此北韓用盡各種手段，爭取更多研發時間。金正恩的緩兵計還有其他緣由。北韓的國安和經濟已遭受美國所主導的聯合國嚴厲制裁，如斷油和緊縮財源打擊，亟需喘息的空間，及減輕和削弱國際制裁力道。

四月廿七日，文在寅與金正恩即將在非軍事區板門店南韓一側的和平之家舉行峰會。這是北韓領導人首次跨越停戰線，踏上南韓的土地。

兩韓領導人會談的重大議題是正式終止對戰狀態（一九五三年七月的終戰協定是由美、北韓、中國簽署，當時南韓李承晚政府反對停戰，拒絕參與），及促成和平協定。由於美、中也是參戰國家，和平條約具體內容仍須由美、中同意。

此次峰會有助於促進川、金峰會及營造北韓棄核及追求和平的假象。但金正恩真正想要的是（一）文在寅恢復金大中及盧武鉉政府的「陽光政策」，重啟兩韓開城工商業合作和金剛山旅遊；（二）南韓退出美國主導的聯合國對北韓的經濟制裁。

金正恩爭取到與川普的元首外交，並訪問北京安撫習近平的確是「一手好棋」。為了討好川普，已宣佈即日起暫停核武及洲際飛彈測試，並關閉豐溪里核試驗場。

但金正恩留了一手—並未提到拋棄或摧毀北韓已有的核武和中、短程飛彈，或停止生產超純石墨和其他用以製造核彈頭材料。金企圖以這些讓步反制美國對北韓動武，換取美國外交承認，和接受北韓已是核武國家身分。

金正恩的父親金正日在二○○五至二○○六年也使用過緩兵計，北韓從二○○三年參與「六方會談」，並在二○○五年九月簽署聯合聲明，承諾「棄核」，但卻在二○○六年推翻協定，試射大浦洞二型長程飛彈和舉行第一次核試爆。

可是今非昔比，如果金正恩不識大體，仍想投機取巧，玩弄元首外交，北韓可能付出嚴重代價。畢竟，川普多次批判前朝政府的「戰略耐心」，川普和他的國安團隊絕不會姑息金正恩的詐欺詭計。

（作者為前國安會副秘書長）