自由廣場》《林保華專欄》經貿戰中的「致命中國」

美中貿易戰從第一回合的關稅戰進入第二回合的科技戰。關稅戰只是解決外貿的平衡問題，科技戰則進入你死我活的國安議題，更加驚心動魄。

美國商務部在四月十六日下達對中興通訊為期七年的出口禁令，被高端評論為「一劍封喉」。這不止是對這家企業本身，而是影響到中國未來的國力，因為中興通訊是全球第四大、中國第二大通信設備製造商。

中興負責人承認禁令導致他們休克，並且放軟身段認錯。可是上級主管的中國商務部批評他們太軟弱，聲言要鬥爭到底。到底誰更了解企業的處境，答案不言自明。四月廿三日習近平主持的政治局會議上，表示「要加強關鍵核心技術攻關，積極支持新產業、新模式、新業態發展」。官媒當日也立即報導國產太赫茲成像芯片推出，可以替代進口產品；工業和信息化部則表示，具備示範應用能力的5G終端最早將在明年下半年推出，這旨在為低迷氣氛打氣。習皇帝處於帝國擴張的亢奮狀態，豈可對外示弱？

比中興規模更大的華為，也已決定逐步退出美國市場。華為早已被列入美國黑名單，他們心知肚明，涉及國安問題沒有和解的餘地。

華為與中興是難兄難弟，二○○一年他們已為塔利班架設電纜與提供技術製造九一一恐怖襲擊而聲名大噪，被美國媒體點名。其後，在美國認定的伊拉克海珊與伊朗流氓國家中，都有他們的身影。這不只是賺錢，而是身負為反美國家提供技術援助的政治任務。在與美國直接打交道中，又豈會忘記他們的神聖使命？

現任白宮國家貿易委員會主任的納瓦羅，在六年前的著作《致命中國》中，談到中國對美國的致命威脅，其中第十章「致命的紅色駭客：從成都的『黑暗訪客』到『滿洲晶片』」，就是敘述中國如何利用網絡對付美國，包括將秘密嵌入程式的「滿洲」晶片和後門外銷到美國。「為何美國、印度和日本這些國家的政府，容忍這種明目張膽的網路攻擊？」

該書的第三部分標題是「我們將以中國的方式毀滅你們」，這同白邦瑞在《百年馬拉松》中研究中國如何以「三十六計」與《孫子兵法》來對付美國，知己知彼進行反擊異曲同工。

川普對習近平先禮後兵，習近平以為仍然可以使詐，不曉得面臨的已經是不同的團隊，這才緊張起來。如今去找過去在美國政府內部布下的「線人」，才發覺他們都離開了權力部門而心慌意亂。

這場戰爭還有得打，台灣即使受到一些波及也是值得的，因為事關台灣前途的人類命運。台灣還應趁機調整經濟結構中的「含中」成分，不要以為雙方喊一些好話就會落幕，因為彼此都在欺敵。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）