自由廣場》深澳電廠 核四運轉

◎ 黃麒儒

侯友宜拋出深澳電廠不給燃煤執照的議題，想藉此逼執政黨表態，用空污主導六都選戰的主軸，這一招看似重擊，卻凸顯出侯的論述能力不夠、不能預見政策矛盾，以及拿不出具體政績卻急著亂出招的缺陷，結果，馬前總統突然再度拋出核四運轉議題，一下子讓侯的論述都破功。

侯友宜如果要問執政黨對深澳電廠的態度，那他身為曾執政將近八年的副市長，首先應該要回應的問題是：「新北市不蓋火力電廠，也支持核一核二如期退役，那北部的用電缺口，是要用核四補足？還是繼續南電北送？這個連朱立倫恐怕都回答不了的問題。

再往下推，侯友宜應該問一下參選台中市長的盧秀燕、參選高雄市長的韓國瑜，支不支持污染在南部發電給新北市用？新北市民要以「核四」換「核一核二」，支持馬前總統的主張嗎？這個問題不只可以問朱立倫市長，也可以問一下國民黨有意參選總統的人。

能源議題是全國性的大題目，應該從環境面、經濟面以及永續發展等多個方向與層次面來考慮，不是縣市層級討論就可以解決的問題，當初就是這個議題國民黨處理不了，才演變成壓垮馬前總統執政的最後一根稻草。

如果侯友宜真要來談用電議題，去年景氣回溫，台股萬點達歷史最長，外銷與工業生產成長，而整體台灣用電成長二．三％，與經濟成長二．八四％接近，但新北市用電成長卻低於一％；再更往前回溯，二○一二年到二○一六年的五年期間，新北市的用電成長為四．四％，而全國五年成長則有七．一％，且分類別來看，工業用電、服務業用電、住宅用電等成長，新北市也都低於全國，換言之，單純從區域經濟發展的角度來看，跨越馬前總統到蔡總統執政的任期，新北市都沒有表現得很好，侯友宜應該先想想如何解釋這個問題才對。

侯友宜如果真的有心解決電的問題，那麼新北市不需要新的電廠，是因為預估未來新北市產業發展會停頓？或轉型？請侯友宜不要忘記，新北市還是國民黨在執政，請提出具體的數字與說帖，如果提不出政績、願景、說帖，卻拿禁不起推敲的選舉語言當政策，這可不是拿你只是「奉公守法」就可以閃躲的責任，這關係的可是四百萬新北市民的安居樂業。

（作者為大學兼任助理教授）