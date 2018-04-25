自由廣場》打球不打人

◎ 許又方

上週中華職棒兄弟對悍將的比賽因近身球（觸身球）爭議而爆發數度衝突，在混亂中，前兄弟球星蔣智賢因推了兄弟洋教頭史耐德一把，招來象迷的不滿，不僅賽後灌爆蔣的粉絲頁，甚至在下一場對戰中高舉不雅標語嘲諷他，激得蔣一度換氣不順，只好提前下場。陋見以為，球員在場上發生肢體衝突固然可議，但球迷過度激情影響球員比賽，亦不能縱容。

不論球員或球迷，大家都在乎輸贏，也因此往往在高張力下容易出現較激情的演出，這原本無可厚非；但若是因此違背了運動精神，或甚至妨礙了比賽的公平性，那麼就不應姑息了。兄弟投手用了過多的近身球、蔣智賢推擠前教頭，乃至倪福德蓄意向打者危險丟球後摔手套、怒罵準備幹架等行為，都應受到嚴格的檢驗與批評；然而球迷的責任應該是用熱情卻理性的態度敦促比賽回歸良性競爭，而非火上加油，助長暴衝的行徑。在美國，不僅製造衝突的球員及教練會被驅逐出場、罰款及禁賽，行為過激導致比賽受到妨礙的球迷也同樣會被請出去，甚至列為不受球場歡迎人物，禁止他再度入場。這種作法其實就是為了維謢比賽的安全與公平，台灣的職棒應該積極效法。

有一流的球迷，才會有一流的比賽。過去台灣職棒球員水準良莠不齊，球迷也沒好到哪去，在觀眾席公然賭輸贏、看不爽就丟東西進場內的行徑時有所聞。如今在各球團努力經營下，職棒榮景逐漸綻放，球員的技術水準也顯著提升。如果我們希望比賽愈來愈精彩，除了關心輸贏外，更應當一個高水準的球迷，以督促球員打好每一場比賽。

（作者為東華大學教授）