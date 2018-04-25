自由廣場》「單親」只是雙親不住在一起

◎ 李惠娟

柯以柔離婚的新聞再度躍上版面，不同於以往此類新聞充滿彼此的控訴、滿足讀者八卦窺探的喜好，這次讓人看到父母如何努力在婚姻破裂的過程，以孩子為重，如果大部分父母都能有這樣的觀念，那面臨父母離異的孩子就可以少一些傷害、多一些關愛！

台灣離婚率高已經是多年的事實，相較於十多年前的高峰，目前已經趨緩，但卻仍是亞洲第二名。而正當大家重視少子化問題，甚至以國安問題視之，如何讓每年將近六萬名的離婚子女得到必要的協助，卻少有人關心！柯小姐得到律師與法院調解的協助，但每年超過八成的離婚夫妻是沒有經過法院的，他們子女的最佳利益由誰來把關呢？

柯小姐的例子中還有一個值得關注的議題，是在父母關係未定時，是否可以因為想要跟孩子多相處，或者為爭取未來照顧孩子的機會，就擅自強佔或帶離孩子呢？當父母要分開住了，對孩子而言，兩個都是他愛的人，一方突然的消失或者突然被帶往不熟悉的生活環境，對於兒少的安全感將是極大的破壞，甚至損及兒少對人的信任感。但是這樣的狀況在不少高衝突的離婚家庭卻是常見，也因此近年民法修法納入友善父母條款，就是為了保障兒少與雙親維繫親情的權利，落實國際兒童權利公約。

因此，在此希望政府與大眾開始用新的眼光來看待父母離異的家庭，不要再稱呼他們「單親」，因為對這些孩子而言，他們雙親俱在，只是不住在一起，他們需要的是父母改換過往同住的照顧模式，透過分工達成合作照顧子女的目標。這樣的親職模式確實不同於一般親職分工，父母除了要能先處理好自己的情緒，重新調適彼此的角色與互動，最重要的是一切以孩子為優先的考量，而這些新的技巧與親職能力需要學習，甚至專業的引導，如果政府能更積極地在這部分有所回應，相信這些數以萬計的兒少將可以得到更多的幸福、更好的照顧。

（作者為兒童福利聯盟基金會親子維繫組主任）