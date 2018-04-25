自由廣場》以人的「內心」為戰場的戰爭

◎ 方鵬程

中共解放軍十八日在福建泉州外海舉行實彈演習，隨後中共軍機連續三日繞台飛行，遼寧號航空母艦北上返回青島母港則行經台灣東方海域。不僅如此，這次軍演被中共國台辦或大陸官媒、學者解讀為「針對性十足」的對台軍事動作或另一次台海危機前兆。其實，這更可視為一場「例行性十足」的心理戰或「第二戰場」的開展。

兩岸最近可說是軍事動作頻仍，值得注意的是，中共此次軍演被新任國台辦主任劉結一賦予「捍衛祖國主權和領土完整的一次行動」的政治意涵。就台灣內部而言，此次中共軍演究竟對台灣有無「針對性」，即是政論節目上一個極具爭辯性的話題，各方解讀不一。但不妨放大「視界」，就其軍演本質來看，這應是「心理戰」大於「軍事作為」的軍演，或者是如毛澤東所謂「兩杆子」的運用，亦即一方面是軍事上的狂轟濫炸，一方面是宣傳上的口誅筆伐。

在冷戰期間，就有諸多西方學者投入研究，指出宣傳是陸海空三軍以外的第四軍種，而心理戰是第五軍種；很明顯的，陸海空三軍經營的主力戰場在「第一戰場」，而第四軍種和第五軍種要聚焦在「第二戰場」。中共在二○○三年波斯灣戰爭後將「三戰」，即輿論戰、心理戰與法律戰列為內部政治工作的重點，就是正視「第二戰場」的存在與迫切性。

如今中共已是動見觀瞻的「大國」，它秀肌肉給世人看的同時，也在「通告」世界強國「它的軍事是有能力的」，這本質亦是心理戰的一環。我國國防部最新版國防報告書已指出，中共的海空軍遠距作戰與兵力投射能力，已突破第一島鏈，威脅到第二島鏈以西。所以，與其說中共突破第一島鏈是針對台灣，不如說是向美、日等國「宣示」世界軍事大國的角色。以中共運八、轟六、圖一五四等型機繞台而言，它們穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地，這是例行性遠海長航的訓練活動，但不也是在宣傳上所擺出的「大陣仗」。

心理戰打的是「虛幻現實」、「心理精準度」，或明確地說是以人的「內心」為戰場的戰爭，藉以輿論引導，改變特定目標對象的認知與信念。中共在「強軍」的同時，亦賦予傳媒戰、輿論戰和心理戰具戰略威脅性質，甚且是高技術戰爭中的一支「新軍」。國人在面對這種虛實結合、有計畫散播選擇性訊息的無形戰力時，萬不能為其挑唆攻訐所惑。國人亦應信任國軍防衛固守能力，國軍的指揮管制系統和觀通系統每分每秒都運行著，可以即時因應，以安定民心。

（作者為國防大學新聞系副教授）