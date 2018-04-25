自由廣場》空對空 兩國論

◎ 施雅軒

二○一八年四月廿日中國央視報導「親歷空軍繞島巡航」新聞一則，簡要說明解放軍轟6K搭配其他戰機所進行海外訓練，其間將我國空軍戰機監控畫面一併納入，依旁白所述「通過舷窗我們可以看到，兩架戰機正在抵近飛行」、「雙方的對峙有時甚至長達幾十分鐘，但不管對方戰機離得多近、做出什麼動作，飛行員都會按照計畫航線持續飛行」，也許這只是眾多新聞的一小波瀾，殊不知這則新聞，是兩國空軍戰機第一次在中國新聞報導同框播出，其特殊性不容小覷。

兩國空軍戰機相遇，台灣避免挑釁往往避而不談，但中國相關論述卻有脈絡可循，二○一六年十二月以文字報導揭露，二○一七年二月於電視專輯提出，到了二○一七年九月，也就是十九大前，更在帶狀節目《榜樣》與大型紀錄片《強軍》講述，有意思的是，軍隊為國家主權的重要象徵，中國甘冒「兩國論」大不韙，不斷地運用各種話題包裝播送兩國空軍相遇，到底要透露何種後台訊息？

如今四月廿日「兩國空軍相遇」直接運用新聞播出，乾脆連專輯製作的時間都省了，顯現的急迫性頗令人玩味，而傳達的重點仍然只有一個，那就是「在壓力下按照航線持續飛行」，「壓力」是什麼？「航線」是什麼？「持續飛行」又是什麼？這實在是台灣空域政治學的弔詭之處。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）