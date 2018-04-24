自由廣場》高明的選戰策略

◎ 謝炎堯

近幾個月來，柯文哲市長被批評得一無是處，被攻擊得體無完膚，四月廿二日的「柯黑大遊行」達到巔峰狀態，我看過英美德日文明民主國家競選活動的場面，相形之下，觸目心驚，感到慚愧與遺憾。現代立志成為卓越政治家者，應該瞭解基本條件是誠實，熱心公益，以個人的學經歷作基礎，具體提出能帶來進步、和平與繁榮的可行政見，爭取選民的支持。民進黨蔡英文主席留學美英兩國多年，您有何感想？

十七世紀英國詩人Alexander Pope說「僅學到皮毛是危險的，愚蠢者爭相進入天使不敢踏入之地」。上次市長選舉民進黨不提名候選人，利用柯文哲作先鋒，摧毀國民黨的競選努力，因而贏得總統大位和立委過半，這不是謙卑地「禮讓」柯Ｐ，是高明的選戰策略，最大的贏家是民進黨，不是柯文哲。

目前的態勢，顯示睿智的民進黨領導人，眼觀四方，耳聽八方，仍然認為不提名台北市長候選人才是上策。有心人刻意製造民意，宣稱若再度不提名候選人，將失去民心，輸掉市議員選舉，背後的意圖是要無所不用其極地引誘民進黨提出台北市長候選人。

現任台北市議員自己要檢討過去三年來在市議會的表現是否稱職，對選民的服務是否合理盡責，如果兩項都有優良紀錄，競選時提出成績單讓選民檢視，當選機率極高，與市長候選人無關。我擔心的是誤信讒言，疏遠柯文哲，甚至於參加攻擊陣營，那才是落選的危機。至於民進黨提名的新候選人，應該以自己的優秀學經歷作保證，具體提出合理可行提升台北市民福祉的政見，爭取選民的支持。

媒體報導顯示姚文智先生的選民支持度大幅領先其他有意參選者，幾乎立即可以宣布勝選，如果那是真的，不需要指定提名，只需要宣布民進黨開放自由競選即可。萬一，丁守中先生當選，姚文智先生以第三名落選，蔡英文主席將被迫下台，接著總統與立委選舉，輸贏難料，對台灣民主獨立的影響，難以估計。

Alexander Pope也說過「凡人皆會犯錯，能原諒者是聖賢」（To err is human, to forgive divine），的確，柯文哲當選市長後常說錯話，可是他會誠實地承認道歉。我認為他執政最嚴重的錯誤，是採用市民投票聘用市政府一級主管。他非常清楚，照顧重症病人，不能單打獨鬥，必須有優秀團隊同心協力地合作，何況是治理台北市。他缺乏執政團隊和政治人脈，他立志想做好全體台北市民的市長，天真地執行「iVote」，他也沒有警覺到政界「造謠中傷，挑撥離間」的陰險，導致市政府一級主管相繼離職。

我還要提醒柯市長，你曾經說過要在八年內領導台北市超越新加坡，這次市長選舉，你必須提出與新加坡的比對，讓台北市民相信再給你四年的機會，能實現你的諾言。你知不知道你的勞工局侵犯台灣大學的學術自主與尊嚴，擅自進入教授研究室，搜尋違反勞基法的資料，以違反勞基法處罰台灣大學。還有，你的勞工局也曾經不理真相，蠻橫主觀地處罰醫院違反勞基法。你必須嚴查三年來你的勞工局給你製造多少負面政績，慎重處理。

（作者為台灣大學醫學院退休教授）