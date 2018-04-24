自由廣場》將軍只講價錢不談價值

◎ 史宇政

軍改方案討論拉鋸至今，即便行政院提出更優惠版本，所謂的八百壯士卻表示不想對版本有所回應，因為他們認為問題不在版本多寡，而是將奉獻一輩子的軍人論斤秤兩，這樣是不對的。總之，怎麼溝通就是無效，因為他們早有定論：一毛都不能拔！

既如此，我們有必要依照八百壯士的「論斤秤兩」邏輯，在此做一公評。

一個鐵的事實，就是他們喊了半天，為何到現在還只是八百壯士，民間支持的聲音卻一直沒有上來！原因之一，就是八百壯士完全沒有同理心。即便樓地板已經調得比公教人員多了許多，他們不但不願體認國家財政有可能危及年輕人的未來，更引發了警消人員的反彈。

說實話，服過兵役的我們並非對部隊狀況全然無知，也瞭解負有特別任務的軍人的確有其風險性；但平心而論，承平時期警消人員每日得面臨的職業風險性，絕對不亞於軍人。因而八百壯士這種只顧自己，不管別人如何的盲點，真的無法引起廣大民間的同情。

其次，所謂的「論斤秤兩」更是一大盲點。為何大家冷眼看待這些將軍，因為他們自己所製造出來的「認知不協調」，就是大家不認同之所在。

怎麼說？這些將領如吳斯懷者，在以前當連、營級長官時，要求我們必須消滅共匪、反攻大陸、解救同胞；如今雖說時空不同，改以追求和平為先，但在中共武力威脅仍然不間斷的狀況下，軍人武德仍應是將軍們要求自己該有的修為，而非領著納稅人所給的優厚退休俸，卻跑到北京去做有如投降的破格之舉。更遺憾的是，我們也未見其他將領出來講該講的話，形同默認這些醜態一樣。

也因此，在這種明顯「認知不協調」的狀況下，服過役的廣大官兵有誰會認同？大家只是不想明講而已。否則依照台灣人一貫的善良心理，只要將軍們行得正，行為舉止也符合軍人武德的價值，大家尊敬都來不及，怎麼還會變成要「論斤秤兩」呢？

敬請將軍們好好思考，要自毀長城地講價格，或讓人尊重將軍有其價值，其結果完全操縱在自己手上！

（作者為預官廿五期、資深廣告人）