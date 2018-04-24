自由廣場》「麻煩製造者」變成「國際寵兒」

◎ 劉一德

「金文會」前，北韓搶先宣布，「在核武器實戰化已完全得到驗證的情況下，不必再進行任何核子試驗及試射中長程、洲際彈道飛彈。因此，決定關閉核子試驗場。」雖然「關閉」並不等於「廢除」，且生米早已煮成熟飯，但中、美、日及兩韓都有台階下，東北亞情勢顯然已得到緩和。

從習近平、文在寅、川普、安倍、普廷等大國領袖，排隊等著晉見金正恩，深怕失去國際影響力來看，金不但輕易擺脫「麻煩製造者」的角色，儼然還是個燙金的「國際寵兒」，北韓就是這場博弈賽局的大贏家。這對處於中美兩強間的台灣政府與領導人有何啟示？東北亞情勢如獲得舒緩，對中美角力下的台灣將造成怎麼樣的影響？

其實，台海兩岸緊張的態勢，並不亞於東北亞。夾在美、日、韓與中國間的北韓，手上的老Ｋ牌是核武和導彈。台灣雖然沒有核武、導彈，但不論從東亞或南海區域平衡的觀點，台灣的戰略地位對美、日而言，都是不可承受之重，局勢並不比北韓差。唯與北韓相較，台灣處處顯得消極與被動。

以過去一年多來，中國對台的軍事威脅和武力恫嚇情節來看，稍具軍事背景者都明白，已達到苦苦相逼的準戰爭狀態。台灣人固然不是被嚇大的，但當中國軍機及航母一再侵入我防空識別區挑釁時，如果民眾只能從日本ＮＨＫ新聞得知詳情，而政府只能告訴國人已嚴密監控，不必緊張，對政府要有信心云云，不是阿Ｑ，就是低估人民的智慧。

老實說，自一九七二年「上海公報」至今，來自中國的壓力有增無減，夾在中、美間的台灣，活像個小媳婦。直到川普上台，總算獲得當前一手好牌。可惜，看起來政府只想偏安江左，以和局收場，而不想打贏比賽。殊不知在國際政治的字典裡，只有合縱連橫、以戰止戰，以戰逼和，從來沒有委曲求全。徒有一手好牌，一旦錯失聯合美、日抗中的大好時機，恐將全盤盡輸，辜負人民的期待。

（作者為台聯黨主席）