自由廣場》〈北社評論〉你的台灣價值是什麼？

◎ 張銘祐

星期日在台北街頭數萬人站出來反對柯文哲,希望民進黨能夠自提人選,顯然柯文哲逃避台灣價值考題的態度,已經讓台灣人無法接受!並且,我們也觀察到,隨著中國不斷地用演習虛張聲勢,國際社會反而因此重新檢視台灣價值的重要性。

四月十七日美國眾議院外交委員會亞太小組主席約霍召開一場公聽會,他認為中方正在使用恐嚇手段試圖讓台灣屈服,這是件低級的事。而且,台灣不可能繼續維持現狀,因為現狀已經在改變。與會人員也有共識,認為美國有責任讓台灣成為一個正常國家,並且有權參與世界衛生組織、國際刑警組織、國際民航組織等。

四月十九日台灣民主基金會公布一份民調「二○一八台灣民主價值治理」,民調中顯示五十五%的民眾願意為保衛台灣而戰。其中,卅九歲以下年輕人高達七成,廿到卅九歲年輕人反對統一更高達六十七%,顯現台灣的年輕人對台灣價值有相當高度的共識。

四月廿日在日內瓦的報紙有一篇專欄:「台灣的加入不該視為WHO的麻煩問題(Including Taiwan Should Not Be a Troubling Issue for the WHO)」,針對WHO屈從於中國霸權的現象加以批判,指出台灣已有九十九.六%人民享有國家健康保險,也已經發展出相當先進的傳染病防治系統;對世界的醫療,事實上也已經有相當的貢獻,卻被以全球健康照護為目標的WHO排斥,以致無法受到世界性的保護,實在是非常諷刺的事情!除了質疑為何台灣不能加入WHO,更進而主張不能因為中國的壓迫而改變台灣的名字!

當前的國際社會已開始重視台灣的價值。近日,前美國獨盟本部主席郭倍宏組織「喜樂島聯盟」,提出台灣獨立公投正名入聯的訴求,短短幾天內,就有海外一三五○位台僑領袖加入連署,島內各界要求獨立公投的籲求也不斷升溫。這些現象,就是美國眾院領袖約霍所講的:「台海現狀已經在改變」。

世界的潮流要台灣人民做出決定的時候到了,因為機會不會一直都在!相對的我們也更唾棄一個無法回應台灣價值,卻要跟著中國「兩岸一家親」的首都市長。

(作者為台灣北社理事)