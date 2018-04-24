自由廣場》當政府成了偷窺狂...

◎ 張勳慶

台灣人權促進會日前和立委尤美女共同召開記者會，這場名為台灣網路透明報告第二次的會議，指出政府在二○一五年到二○一六年，對網路業者提出要調閱個人資料有七萬次。這些部門以檢警調居多，但又出現把關者鬆嚴差異，那就是檢察官九十六％會同意，法院六十八％會通過。假若再加上教育部過濾軟體「守護天使」，竟把廢死聯盟和同志諮詢熱線，去進行網路封殺，那就是說代表人類社會，人民突破所有政府的新國界—網路，在國內並未有真正的自由民主，政府不是在經營國家，而是地盤。

若再加上日前北市教育局，在一場博覽會上展示，在學校教室內的人臉辨識系統，那身處在台灣的民眾當驚心，就算政府為了打擊或預防犯罪，透過網路業者或LINE去把個人私密個資看光光又下載，但在事後不該通知個人嗎？個人資料又全都從公部門檔案中刪除嗎？當警察要侵門踏戶都得有搜索票，當事人都會被事前告知，但網路可能就任意門大開，被看光光者處於未知，嚴重違反無罪推論。加上新聞報導中又可見警察，擅用警政系統把個人資料私自挪用和外流，那台灣是否已經出現民主黑暗的一角。

其實當前一陣子，產官學人云亦云大談大數據與互聯網運用時，又有多少人只看到網路新興走向下，這些數據源自何方，當事人又同意交由其去運用嗎？而且這還有一個更大危機，那就是在以往國內政爭期間，公部門淪為東廠去胡亂監聽情事，在網路時代會不會以打擊黑金為名，去要求網路業者交出當事人個資。而這些業者往往在民不與官鬥，以及經營上不被穿小鞋修理，一邊收用戶的錢，另一頭把你當交易品賣了。假若真有此現象，那我們又有啥資格去批判中國鋪天蓋地網管與天眼系統全民監控。

在國內兩年內有七萬筆個人資料被調閱監控，說政府是偷窺狂也不為過。而可以如此調閱，真的有公正部門和法界去把關嗎？又有多少構成有用偵查的資訊。還是反正當事人也不知狀態，政府就把個資當連續劇去看，商人也一網打盡，去分析有無可發財的數據在其中，那一個個資裸奔的社會，不就是另一種集權專制國度誕生了。

（作者為文字工作者）