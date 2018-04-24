自由廣場》廉價的武嚇

◎ 王鑫儒

日前中共於泉州外海演習後，接連數日派出軍機繞行台灣後再返回駐地，並且透過媒體大肆宣傳。面對此一情勢，政府相關單位亦發表相關聲明，提及此次演習僅為例行性演習，中共動向均在政府的掌握之中。

不過除了政府單位發表的聲明外，有些媒體亦發表評論指出政府當局不應再將中共的軍事演習以輕描淡寫的方式帶過，而是應該認真思考並且理解中共為何採取如此的做法。該評論提及，若我們面對中共的軍力展示，越宣稱不害怕，豈不是邀請對方繼續升級壓力及緊張態勢？

中共以展現軍力的方式威嚇台灣，已經不是第一次，但之所以一而再、再而三地採用此種手法，就是因為每次威嚇之後，台灣就會興起一股「需要正視對岸訴求」的聲音，雖然此種說法不一定是主流，不過這種想法總是在某一個階級的心中持續發酵。

軍事是政治的延伸，正因為現今社經狀況下，執行軍事行動的代價太高，除非萬不得已，否則一個國家不會隨便啟動軍事行動，因此如《孫子兵法 謀攻篇》內容，「不戰而屈人之兵」，藉由威嚇方式使對手屈服，自然是最好的結果。

面對中共的威嚇，我們必須冷靜想想他們採取此種做法的目的，若中共的目的始終不是真正想要對台動武，而是想要藉由展現軍力來嚇唬台灣當局，那麼我們自然不必隨之起舞，況且以中共的實力尚不足以發起大規模的渡海戰爭，而有人又在中共展示軍力後大聲疾呼「要正視對岸訴求」，豈不正中對方下懷？

（作者為工程顧問公司資深專員）