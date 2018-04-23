鏗鏘集》你亮劍，我亮牌

（資料照）

診斷中國的怪病，最精彩的當數兩個中國通，一個是已故白宮官員奧森柏，他直言中國最流氓，專作無本生意，用一張嘴恐嚇。

另一個是土生土長，年逾百歲的老共產黨人李銳，他的八字真言，道盡中共百年醜陋：「毛」病不改，積惡成「習」。

蔣介石罵這種流氓「色厲內荏」，你亮劍，我也亮劍。老毛罵美國是「紙老虎」，自己土法煉鋼，誤國誤民；現在習近平春夢做多了，到處亮劍，東海惹事，南海惹事，總算惹毛了美國、日本、台灣、東南亞諸國。

反應最猛的是美國。在歐巴馬時代，中國的爛船在南海以「橫行」截住美艦航路，美艦竟以緊急「煞船」避免碰撞；輪到川普上台，美國海軍不再受恐嚇，他們要直撞過去。

習大大敲鑼打鼓在南海軍演，一艘古董航母也來湊數，美國不動聲色，羅斯福號航母攻擊群「直開過去」，你敢不敢擋路？古董航母繞路要回基地，行蹤完全被美、日、台掌握，這種古董想撒野，自己安全嗎？

台灣也亮出主權自衛，搞一場海上閱兵，以強化「國防」宣示台灣主權國家地位。現代科技武器，小國有可能研發突破，它既不侵略人家，只要發展足以讓對手頭破血流的軍備，便有拒絕恐嚇勒索的本錢。

習家打「一個中國牌」，要國際承認台灣屬於中國，並打「反台獨牌」，恐嚇主張台灣不屬於中國的「台獨」，「分裂份子」，這樣典型的無本生意，也逼台灣亮出主權牌，「台灣不是中國的一部分。」

拚外交、拚國防，都在宣示台灣、或叫「中華民國的」台灣，就是主權獨立國家。中國越打壓，這張牌就越鮮明。你亮劍，我亮牌，別被流氓嚇了。

（作者王景弘，資深新聞工作者）