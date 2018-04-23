社論》選舉困境的深思檢討

年底選戰日益逼近，全面執政的執政黨原可羽扇綸巾、輕鬆迎擊，事實上卻大相逕庭。首都市長選舉讓民進黨進退兩難，自提人選或禮讓柯文哲，至今並無共識；新北市長之役亦然，由於中生代無法擔綱出征，最後仍得請出「老縣長」重披戰袍。此外，看似十拿九穩的執政縣市，部分仍有翻盤可能。何以一向擅打選戰的民進黨，當前竟瀰漫無力、低迷的選舉氛圍，實值執政黨深思檢討。

民進黨重返執政近兩年，昔日大勝的風光至今蕩然無存，民調支持度欲振乏力，令人感嘆。誠然，時空不同，很多事情不能相提並論。以上次首都市長選舉為例，彼時拜太陽花學運與洪仲丘事件帶來白色力量的凝聚，讓素人從政的台大醫生柯文哲一戰成名，取得市長寶座，且外溢效應席捲全國，促成民進黨與其他進步力量大獲全勝，徹底擊潰國民黨與權貴勢力，台灣充滿向上提升的信心氛圍。

今天，柯文哲已然墮入政治江湖的濁水中，不再是白色的政治素人，三年來市政未見重大建樹，所謂「五大弊案」虎頭蛇尾，依然無解。尤要者，綠營支持者更質疑其政治立場已由自稱的墨綠變色染紅。令人氣結的是，柯Ｐ固然不復昔日之柯Ｐ，不再有巨大的魅力旋風；但民進黨卻因缺乏感動民眾的政績，也不是兩年前充滿奮發拚鬥意志的民進黨，即便黨內多數對柯的特立獨行與兩岸言論大為不滿，卻無力派出悍將對戰柯文哲，而有制勝之把握，致而陷入糾纏不清，難分難捨的尷尬處境。加上新北市的人才斷層困局，不可否認地，民進黨的執政窘境至此暴露無遺。

平心而論，小英政府雖然民調低迷，但至今完成的改革，包括公教年金改革、促進轉型正義、降稅、扶植新創產業及努力解決投資五缺障礙等，確實繳出一些成果。而且，小英執政後，遭到中國減少觀光客、停止交流的抵制，觀光業受到重創，但ＧＤＰ去年為二．八四％，乃是近三年的最佳表現，而台股支撐在萬點之上成為常態，受僱者實質薪資亦有明顯增幅，可說一掃馬政府執政末期的陰霾。何以民眾依舊無感？首先，總體經濟雖略有改善，但成長幅度有限，使位於金字塔底部的民眾依舊陷在勞動貧窮的泥淖，自然對執政績效無感。更重要的癥結在於，部分改革的過程充滿爭議與妥協，忌憚特定反對意見，不敢堅持主見，該斷未斷，導致社會充斥混亂與對立景象，引起人心不安，甚至對改革的正當性產生質疑。最後，改革縱使實施了，卻明顯不到位，留下為德不卒的遺憾。

賴揆日前提出務實台獨論，旨在中國強大壓力下找到台灣的出路；其實，經濟發展的路徑更須務實，要一步一腳印踩在土地上，不能眼中只有天邊的彩虹，空談理念，迷惑於幻象。由此檢視小英政府，部分政策確實拘泥於一些高標的理想，但在落實層面上，往往缺乏完整的配套、可行的辦法，與堅定不移的決心與魄力，以至遭逢反對聲音或強力抗爭，便猶豫不決，萌生退讓之心，施政因而備受詬病。美牛與日本核災食品是否開放進口，明明就有客觀的科學標準做為依據，卻仍畏懼一些非理性的壓力而延宕不決。反核議題則更令人扼腕。建立非核家園已是全民共識，但這是艱鉅的工程，需要務實與完整的配套方足成事。去年核能發電比率降至一成以下，但替代能源的發電比率只在五％左右，不見大幅成長，尤有甚者，綠能發電建置普遍遭到環保嚴苛標準與環團的阻撓，能否在二○二五年完成非核家園的目標，令人憂心。

小英政府願意傾聽民意，是好的執政者之必備條件，但必須適切決斷，否則改革只能徒託空言，一事無成，更不能期待任何政策可以討好所有人，否則將適得其反，得罪了所有人。其實，當前台灣很多議題之分歧與爭論，已經失去專業性而泛政治化了，淪為政客操弄的工具；因此意欲根本鏟除改革障礙，除了專業、理念之堅持外，更重要的是，必須具有承擔的勇氣。小英在改革與治國的掌舵，逐漸平穩，步上軌道，若能總結過去經驗，打破想要全面討好的迷思，以務實的方法與堅毅的勇氣向理想堅定前進，必定可以逆轉施政困境，得到多數民眾的支持，如此也就不用在選舉上多費心思了。