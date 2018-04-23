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自由廣場》成立國家檔案館二館

2018-04-23 06:00

◎ 薛理桂

目前國內中央政府機關大都集中在北部，造成北、中、南發展不均衡的困境，也間接導致房價、求職、各項發展不均的現象發生。日前行政院賴院長為首都減壓夜宿中興新村，並決定將原隸屬於省府的省政資料館納入國發會的檔案管理局。筆者贊同賴院長的決定，讓已失去原有功能的省政資料館能夠再生，並可進而發揮其位於全台中心位置的地利功能。

檔案管理局將在林口興建全台第一所國家檔案館，但僅有一所國家檔案館是無法負荷全國各縣市政府所產生大量檔案的典藏。以美國為例，除了在華府設有國家檔案館一館之外，另於馬里蘭州設立國家檔案館二館，以滿足日益增長檔案典藏的需求。法國也是如此，除了舊的國家檔案館之外，另外再增建新館。

為因應國內各縣市政府機關檔案增長與保存的問題，建議將改隸檔案管理局的省府資料館成為檔案管理局的中部分館，或是命名為國家檔案館二館。該館主要以典藏國內各縣市政府所產生的檔案為主。原有的林口國家檔案館則以典藏中央政府機關的檔案為主。如此一來，可以解決目前各縣市政府檔案典藏空間不足的困境，對於各縣市政府而言，由於南投地處全國的中心，可以很便捷地提供南部或中部縣市政府檔案取用的問題。

（作者為國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所兼任教授）

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