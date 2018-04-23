自由廣場》（澄社評論）中正紀念堂如何轉型？

◎ 何信全

最近在促轉條例通過之後，促轉會也正積極籌備成立，後續的轉型正義工作，受到各方重視。如果轉型正義能夠落實，使社會公是公非更為彰顯，威權體制下冤屈的心靈得以療癒，人權理念亦能更深植人心，並在此一基礎上促成社會和解，必能為台灣社會未來民主發展奠定更厚實的基礎。

根據促轉條例移除威權象徵之規定，中正紀念堂未來如何轉型，可謂首當其衝，也勢必再起爭議。筆者日前因事到中正紀念堂，順道參觀了中正紀念堂未來轉型展示。籌畫單位對於如何轉型以公開方式聽取各方意見，正反並陳，值得肯定。目前看到的意見，有拆除、改建、更名與維持原狀等各種規劃與建議。

這些年來中正紀念堂在時光推移中，其實也已逐漸轉型。首先，正門及自由廣場，從野百合學運以來，歷經各種社會運動洗禮，已經成為台灣的民主聖地。其次，隨著台灣民主發展與人權理念普植人心，現在民眾到中正紀念堂，不是去致敬而是賞花或散步運動，與當初建造原意已不相干，這或許可以解釋何以不少民眾覺得維持原狀亦無不可的想法。

中正紀念堂建造原意令人難以認同，但畢竟是一個花費民脂民膏所營造具整體性的精緻園林。如果促轉會認定為威權象徵，在兼顧維持現行園區與轉型正義兩者之間，何妨將中正紀念堂併入南海路的國立歷史博物館，作為史博館蒐藏與展示歷史文物與藝術創作之所。兩地相近，可以連成一氣，也方便管理運用。史博館可以依據博物館理念，重新進行規劃與調整。世人皆知的巴黎羅浮宮、凡爾賽宮，其實也都是不義的威權象徵，然而轉型為博物館之後卻成為國家可貴資產。

要之，諸多爭議的中正紀念堂如何轉型，有待大家多發揮創意。也許在祛除威權意涵之後，依然可以營造一個既有歷史文物蒐藏，又有國家藝術廳堂展演，以及花木扶疏的雅致園林。若加上自由廣場經常瀰漫社會運動理念與熱情之現代連結，一個保守的威權之地，也許仍有機會轉型並展現新的生命，成為國家的可貴資產。

（作者為政治大學哲學系教授）