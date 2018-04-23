自由廣場》無關拔管、卡管 利益迴避是學者基本原則

◎ 范盛保

在學術界裡有許多利益衝突迴避原則，而且是淺顯易懂的道理。這些迴避的主要原因有三種，可能是教評會委員有利益衝突、存有成見，或其他足認有偏頗之虞。

從教師的聘任開始，就有「自行迴避原則」的規定。不過聘任的自行迴避原則通常只發生在公立學校，私立學校比較少見。

接著是教師的升等，所有的大學都有「自行迴避原則」的規定。在升等的過程中，通常規定外審委員不可以是送審人的指導教授、曾與送審人在學術圈為同事、非送審人血親、 與送審人非執行計畫、研究成果之共同主持人或密切關係等。而在校內審查時，審查委員本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者之事項時，應自行迴避，不得參與評審。倘若審查委員不自行迴避，主席得經教評會決議，請該委員迴避。

許多學校都有規範，在教評會審議獎勵與延攬特殊優秀人才措施時，應遵守「利益迴避原則」，以維審查之客觀公正；大學還有「產學合作、技轉、研發成果利益迴避處理原則」。

關於性別平等教育，校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件當事人之輔導人員，應「迴避」該事件之調查工作；參與校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件之調查及處理人員，亦應「迴避」對該當事人之輔導工作。

每位學者在大學的環境裡都應該很清楚，「利益迴避原則」是一種基本要求，是一種誠實的自我表現。在這次卡管、拔管的事件中，台灣大與管中閔完全沒有遵守利益迴避原則，局外人永遠不知道台灣大幫管中閔拉了幾票，也不曉得台灣大跟主席之間有怎麼樣的默契？是事後捐款還是怎樣？而管中閔沒有主動申請迴避，台灣大也一副事不關己的樣子，遴選委員會也無所作為。反正，台大校長都出缺這麼久了，好像也還可以運作，繼續出缺重新選一次，又有何不可？

這次台大事件無關拔管、卡管，這是學者基本原則。而教育部修正校長遴選，增列「迴避條款」，實際上是多此一舉。做人誠實還要你教育部教嗎？

（作者為崑山科大公共關係暨廣告系副教授兼副教務長）