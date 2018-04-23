自由廣場》習近平的AI-1984是進行式

◎ 陳止戈

貴報引述外電報導，習近平新年賀詞影片背景書架上，出現一本暢銷書《大演算》（The Master Algorithm），讓作者多明戈斯（Pedro Domingos）感到害怕。這本書在探討ＡＩ人工智慧主宰人類的書，作者擔心習皇帝用ＡＩ智慧主宰他的人民。

事實上，這個擔心已經是個進行式！中國正在用比軍事預算更龐大的維穩經費，加強控制它的人民，除了加大力度壓制維權異議人士，更動用網路社群封鎖管制人民娛樂交流平台，向打造如《1984》一書裏的社會控制目標前進。最新的發明是，透過大數據與機器學習，積極推動國務院在二○一四年公佈的「社會信用體系建設」計畫。所謂「社會信用體系」，是像文化大革命一樣，將人民劃分階級成分類別，分成四等予以管制。

根據這套辦法，每一個公民的基本分是一千分，受到「國家級表揚」加一百分，「見義勇為」加十分，「不養老人」扣五十分，其他諸如闖紅燈、酒駕到「受到黨的警告」等，分別有不同程度的減分。如此這般加加減減後，每個人都會被列出四級「信用評等」，這個評等會影響到你就學、就業及向銀行貸款購屋的權益，嚴重的甚至會喪失社會救助的權利。最極端的是，連坐火車和搭飛機的基本人權也被剝奪。

據若干省市試辦試算，已經有九百萬人不准搭飛機，三百萬人不能坐火車，六千家企業不能向銀行借錢。

文明社會除了被司法褫奪公權，也有「信用評等」機制，但僅限於經濟行為。而拿人格、思想、言論做為評等指標，是中國除了「四大發明」之外的新發明，而且是打從文化大革命時代就有了，當時把階級敵人劃為地、富、反、壞、右等黑五類，打殺不手軟。

習近平崇拜毛澤東，事事向毛看齊，毛澤東飽讀詩書，才華橫溢，連鬥爭也講究文謅謅，習近平恰好相反，只見粗暴，他本人就是文革的受害者，十幾歲就被下放失學，後來靠老子庇蔭保送清華大學，還捧了個「馬克斯研究」的博士帽過癮。但根據毛澤東秘書李銳的觀察，習近平「文化水平只及小學程度」。

習近平常念錯字，從不撂英文，李銳的考評，庶乎近之。但獨裁野心與鬥爭手段，不一定與學問正相關，只要官位夠大，讀不讀書其實無關緊要。

（作者為新北市業餘投資人）