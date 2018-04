自由廣場》中國軍演的訊號與國軍因應之道

◎ 呂禮詩

泉州軍演剛結束,舟山海事局隨即公布了解放軍將於廿四及廿五日在舟山島近海進行實彈演習;「遼寧號」航空母艦結束海上閱兵駛返北部戰區的途中,其編隊又在巴士海峽以東的西太平洋海域與繞台巡航的空中兵力進行對抗操演。解放軍在接二連三的軍演,究竟釋放了什麼訊號,國軍又該如何因應,值得探究與思考。

海上閱兵的空中分列式,直九D艦載直升機掛載了鷹擊九型攻船飛彈,與泉州軍演中武直十九攻擊直升機發射反坦克飛彈攻擊水面快艇,其實就是筆者於二○一三年撰文「『不對稱作戰』是戰法還是說法?」(http://talk.ltn.com.tw/article/paper/666554)的具體實踐;但也因為掛載飛彈的射程優勢,光華六號飛彈快艇(Fast Attack Craft, Guided missile;FACG)與錦江級飛彈巡邏艦,即使配置了刺針飛彈(FIM-92 Stinger)和平面與防空兩用的OTO 76mm快砲,也難以形成不對稱戰力,構想中的「匿蹤導彈突擊艇」更不在話下。

雖然如此,但也不必懷憂喪志或棄若敝屣,可以藉由海軍反潛直升機的「超越水平面偵搜(Over the Horizon, OTH)戰術」,驗證空中兵力的限制;並研擬以兵種協同建構防空屏衛,透過戰術作為反制空中威脅。

南海海上閱兵所動員的兵力,其數量即已滿足兩個「航空母艦戰鬥群」(Carrier Battle Group, CBG)的需要;採取有別於各國「單縱隊」校閱隊形的「複列縱隊」,其目的在於指涉即將於廿三日「海軍建軍節」前後進行海試的首艘國造航艦,成軍後即可與遼寧艦編隊組成兩個「航空母艦戰鬥群」,足以反制九六年台海飛彈危機時,馳援台海的美軍航空母艦戰鬥群。

事實上,此一想定的戰術環境早已改變。國防部長列席立法院外交國防委員會進行業務報告時提及的雄二/三機動飛彈車,與日本航空自衛隊的F-2戰鬥機試射成功的XASM-3超音速反艦飛彈(https://www.nownews.com/news/20170803/2595926),即為美國海軍戰爭學院霍姆斯(James Holmes)教授在二○一五年於《外交事務》(Foreign Affairs)期刊中所提出「封鎖第一島鏈各國間的海峽,將解放軍限制於近海活動」的「群島防禦」(archipelagic defense)概念。

惟日前為強化防空,進駐綠島、蘭嶼的鷹式飛彈(Homing All the Way Killer, HAWK)突擊排,從解放軍近日以來連三天的繞台巡航,證明其嚇阻的效果不彰。但由本月十日解放軍以BZK-005無人機進入日本防空識別區的態勢研判,未來極可能運用於台海周邊海域;在天弓及愛國者防空飛彈以攔截彈道飛彈及各式戰機為首要,不如將鷹式飛彈撤回本島,以為因應。

解放軍的實彈射擊或軍演,其實是踐履中央軍委主席習近平在年初開訓動員大會中所訓令的「全面加強實戰化軍事訓練」與「堅持實戰實訓、聯戰聯訓」的作為;國人不必大驚小怪或杞人憂天,甚至自亂陣腳。軍方高層進行不對稱戰力的思考,也必須從「敵情」與「能力」著手,不要執迷於新玩具或過分地異想天開。

(作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長)