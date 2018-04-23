自由共和國》林保華／中共中央文件的真假

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林保華／時事評論家

美國媒體《華盛頓自由燈塔》今年連發了他們所得到的兩份中共中央文件。突然之間有兩份中共中央的密件流出，實在使人好奇，文件是真是假？到底發生了什麼事？

第一份刊於今年一月二日，文件標題是《中共中央辦公廳關於我國與朝鮮民主主義人民共和國就進一步深化解決該國核問題開展溝通協調工作的決定》；第二份標題是《中共中央辦公廳關於二○一七年度加強針對美國科學技術領域統戰力度工作計劃的批覆》。文件的真假引發爭議。

我是在四十多年前林彪事件發生後才看到中共中央文件的尊容，無法從樣子來判斷真假。當時的文件大大的六個紅字就是《中共中央文件》，下面小字是「中發╳╳號」，不是現在刊出的《中共中央辦公廳文件》與「中辦發╳╳號」。是不是以後改了，我不清楚。

其實辨別真假的關鍵在文件內容。然而由於上述文件是去年九月以前的事情，內容造假比較容易，只要把已經發生的事情倒溯寫進去，內容就基本正確。其他辨別的方式就是探究其細節及頒發對象是否符合邏輯或其他技術問題。

上述第一個文件發出時，爭議比較多，例如中辦與中聯部是平級單位；如果是「中發」就沒有這個問題，因為是中共中央的文件，中辦只是印發機構。另外就是文件還附送給一些無關單位。更要命的是文件居然出現錯別字。一份文件發出去前多少人看過、修改過、審查過，錯別字機率幾乎等於零。如果是編造的，只有少數一兩個人炮製，自然容易出錯。

第二份文件沒有什麼爭議，因為第一份許多人認為是假的，對第二份也就缺乏興趣。而實際上第二份更加粗糙，因為這份直接給「中央統戰部」的批覆文件，其內容根本不是統戰部的工作內容。

中共中央統戰部的工作職能是聯絡海內外的華人，下設九個局與十個事業單位也沒有與外國科學技術領域有關的。文件內容中所指的對象是美國而不是美國華裔，內容中「相關重點人員及其直屬親屬或親密人士展開涵蓋政治、金融、文化背景及生活喜好等各方面的細緻調查，針對性採取積極主動的攻勢，為其工作、生活、學習和事業發展等，盡可能提供諸如工商金融政策優惠、特別福利待遇、巨額資金支持等各項優待措施，盡最大努力逐步其發展成為我黨統戰工作的成熟對象，並直接或間接為我黨、政府和中國特色社會主義制度服務和效力」，句子不但拗口，「逐步其發展」更有漏字；且這些內容更不止是標題上所說的「統戰力度」。而負責這種對外統戰、情蒐、策反工作的，是中共中央對外聯絡部、國安部、總參二部（現改名為中央軍委聯合參謀部情報局）等相關單位，偏偏就不是統戰部。

上個世紀一九八○年代中國海外民運組織成立沒有幾年，就爆出編造中共假文件的事件，當時我在香港就不以為然。他們的目的可能是為中共製造干擾，然而即使有干擾，對民運本身也是短多長空，因為損害了民運的公信力，以後有真文件誰會相信？六四以後，也冒出所謂「中國人民解放軍三軍革命委員會」的通告，煽動共軍造反。當時香港《爭鳴》雜誌的總編溫煇就苦笑地對我說，他們接到幾次電話，就是播放這個錄音，他認為是在香港的某位中國民運人士搞的。

偷出中央文件要冒極大風險，同樣冒風險，為何不偷最新的文件更有價值，而要翻箱倒櫃偷以前的？而現在編造這些文件到底要達到什麼目的，只有當事人自己清楚。然而連中央統戰部的工作範圍都搞不清楚，不但是懶惰，更是缺乏認識中共的基本常識。

海外中國民運本來就已經十分複雜，形象夠差了；這種假文件出籠，當然更加損害民運的形象，尤其傷害到美國政府、媒體與中國民運的關係，這裡面有沒有中共在作怪，是我們必須嚴肅面對的問題。也不要以為這些事情與台灣無關，如果編造者認為有需要時，台灣也會被捲入，內容可以真真假假，真的讓你相信，假的才可以誤導你，台灣人不要輕易受騙。