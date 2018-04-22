自由廣場》「超徵」退稅？ 不是好主意！

◎ 魏思源

報載稅收連四年超徵，有民眾在公共政策參與平台提案，希望財政部可以修法，只要當年度總稅收超收，就應該公平還給人民。但他們可能不清楚，政府近年編列的都是「預算赤字」，也就是預算支出大於預算收入，即便稅收「超徵」，最終只能讓赤字減少而已。

又或者法稅改革聯盟呼籲財政部應仿效南韓、新加坡、香港等先例，還稅於民。日前已有讀者投書表示不以為然，筆者也不贊成退稅。不僅是因為我國財政狀況至今依然負債累累、入不敷出，也因為即令政府將溢收的賦稅還給納稅人，表面上看似還富於民，但一來怎麼退才公平，二來相同的退還金額對高收入者與低收入者的邊際效益明顯不同。三來各國國情不同，美國人愛消費，若有退稅也多用於消費；台灣儲蓄率高達三十％以上，民眾拿到退稅，很可能是存起來，怎能斷定會促進消費、帶動國內經濟？

故與其「還稅於民」，我倒以為，不如政府檢視現行課稅結構，使稅制合理，並符合量能課稅精神及公平原則，這也是一種還利於民的方式。否則租稅法規漏洞，有錢人以及地下經濟有許多逃避稅的空間，有些企業則獲利頗豐竟可以退稅，稅收卻大都由薪資階層負擔，如此一來，每逢報稅時節，人民又怎麼會甘心繳稅？

（作者為工程師，宜蘭市民）