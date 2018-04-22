自由廣場》正名解殖 執政黨應展現決心

◎ 陳嘉霖

蔡英文總統訪問非洲友邦「史瓦濟蘭」，出席該國脫離英國殖民的五十週年慶典，並見證了這個君主國家正名為「艾史瓦帝尼（eSwatini）」。國王恩史瓦帝三世致詞時說：「現在是把國名還給人民的時候」。「史瓦濟蘭（Swaziland）」這個舊稱融合了本地史瓦濟語以及殖民者的語言—英文，有強烈的殖民痕跡。正名後的國名艾史瓦帝尼，其實就是被殖民統治前的古國名，其意為「史瓦濟人之地」。

國家正名之後，緊接著史瓦濟蘭憲法、警察、軍隊和大學等也將啟動正名工程。這個議題對於在場見證友邦「去殖民化」的蔡英文總統來說，肯定不陌生。台灣近年來，尤其是二次政黨輪替之後，去殖民化、轉型正義的浪潮下，各類正名議題，例如國家正名、地方正名以及體育代表隊正名等，逐漸在公民社會中開展。

現在台灣各項正名運動，就是要擺脫殖民遺緒。除了長期推動「正名制憲」的台聯黨，喜樂島聯盟亦提出「獨立公投，正名入聯」、「東京奧運台灣正名行動聯盟」發起台灣隊正名公投。另外，還有「原住民族傳統領域」土地空間正名運動，其主張與哲理訴說著屬於本土的故事與文化，對於台灣這座島嶼的解殖、轉型正義有著非常核心的意義。

然而，這些來自公民社會的正名運動，似乎並沒有受到民進黨政府太多的支援。正名制憲的步調極緩，公投法修法之後依然籠中無鳥，主權議題仍無相關法律規範。台灣隊正名方面，政府也顯得顢頇被動。而「劃設傳統領域」的政策，更是在財團的壓力下，龜縮為排除私有地的不完整劃設辦法。如此，不免令人質疑民進黨政府對於國家正常化的決心。

過去的殖民統治勢力雖然消退，但其殘部及殖民遺跡仍然發揮作用之中。解殖並恢復本土認同，是當代台灣政府應承擔的歷史責任。這塊土地是我們的國家，就如同艾史瓦帝尼王國是「史瓦濟人之地」。友邦的國家正名慶典，我國元首有幸能在場參與，也希望這樣的場合情境，蔡總統能夠心有戚戚，化為心中的力量以帶領執政黨在轉型正義行動上更堅定，與公民社會攜手協力，讓我們的國家繼續朝向解殖之路前進。

（作者為台聯黨政策部主任）