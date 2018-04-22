自由廣場》「全台古蹟第一爛」談歷史冷感症

◎ 呂清夫

最近有人建議把新北投車站提報古蹟，引起不少爭議。一些學者雖不同意，但不免吞吞吐吐不敢直說。市政府則說，這個重建的火車站使用舊料達到七十一％，這倒是說到了重點。

其實法規應該訂定一個修復的標準，否則所有重建的古厝都要列入古蹟，那可能沒完沒了。從最早的林安泰古厝，到最近的植物園南門町三二三、紀州庵離屋等等都要列入古蹟嗎？反對把新北投車站列入古蹟的人覺得重建的位置不是原址，但也有人認為地點不是問題，植物園的布政使司衙門便是從中山堂那邊搬過來的。我覺得應先看看像不像個古蹟，重建的新北投車站實在太新了，所以個人認為應隔一陣子再說。

其實在修復技術上，我們還是停留在蓋新房子的層次，日本的話，這種修復一定要將新料作舊之後才使用，我們似乎沒注意到作舊的技術。還有現在放的位置沒有腹地，從前還擱置在原址的新北投火車站，我曾去看過美展，當時的展覽除了大廳之外，也在月台展出，氣勢就不一樣。

這個例子讓我們想到台灣人真有歷史冷感症，或者很不重視歷史建築，常常最年輕的古蹟遭到最徹底的破壞。例如二戰剛結束時，台北的東門、南門、小南門都還保有清朝的原貌（當年西門被拆的時候日本總督還很後悔，但是為了鐵路縱貫線的通過不得不爾）。沒想到一九六六年，碩果僅存的這些城門就一個個被除舊布新，城門的屋頂都被改成中國北方建築的樣式，閩南式的屋頂都不見了，只有北門例外。當時政府還說為了觀光才這樣改，但是政府沒想到，大家觀光要看的是歷史的風采。

日前，文化部大手筆撥出兩億元給「草山御賓館」，全額補助修復之用。這棟日治時代的溫泉別墅，位於陽明山中山樓附近。當年為了迎接日本裕仁太子來台之用，格局之高可以想見，內有洋館與和館。其後繼續做為日本皇族來台接待之用。二戰後，曾由蔣家及孫科入住，二十年前被劃定為台北市定古蹟，但是一直沒有作為，如今整棟別墅像個垃圾屋，有人說像是鬼屋，有人說看了心痛，還有學者說是「全台古蹟第一爛」！

這樣的古蹟要修復，真不知如何下手？萬一修復後又像新北投車站那樣煥然一新，那還能算古蹟嗎？但是錢已經有了，修復或重建勢在必行，只是為什麼要等到古蹟被踐踏到這種地步才來修復呢？

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）