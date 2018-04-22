自由廣場》大陵苑vs.慈湖陵寢

◎ 黃如伶

趁著清明連假到韓國大邱及慶州走走，想不到韓國也是櫻花滿開，到處充滿春天的氣息，雖然沒有熱鬧的賞櫻活動，卻也不失浪漫。

慶州離大邱搭無窮號列車約一小時十五分，號稱為沒有屋頂的博物館，市區有數百座新羅王朝古墓，也是世界文化遺產，昔日的王公貴族早已歸於塵土，隱沒在一座座草丘之中，如波浪般綿延相連，大部分的王陵沒有碑文，以免為後世人所覬覦，所以皆保存良好，沒被大肆開挖或都更掉，且林木扶疏，隨著四季變化成為風景如畫的公園，古墓宛如庭院假山或丘陵，行走其間，絲毫不覺陰森，反而是遊客爭相駐足拍照的地方，現代慶州人與古代統治者之墓，毫無違和感共存著。事實上，慶州為保有古城風貌，所有建築一律用瓦，且高度不得高於古墓；很配服韓國對文化認同及保存的堅定意念。

站在櫻花樹下，我想到慈湖，比起這些名列世界文化遺產的無名王陵，爭議不斷的蔣氏慈湖陵寢，存在到底意義為何？長年以來自家先祖遺骸不自行妥善維護，卻丟給國家供奉，強迫全民當神膜拜，公帑花費不說，多年來造成社會分裂，甚至成為潑漆對象，這樣符合孝道嗎？實在不解。

今天銅像被斷首，明天石狛犬被斷腳，扭曲的教育造成我們空洞的文化內涵，使我們搞不清楚獨裁者銅像或石狛犬，何者才具有保存價值？

若台灣人民認同蔣氏是民族的長城、自由的燈塔、人類的救星、世界的偉人，就向聯合國教科文組織提出申請，即便會貽笑國際，爭取將慈湖陵寢列入世界文化遺產而共同努力吧；若台灣人民願意認清真相並勇於面對共業，那就交還家屬處理，不要再浪費公帑徒增亡者罪業。至於滿街罰站的銅像，集中封存於歷史公園，可行的話，也許能轉化成核廢料儲存槽銅牆鐵壁的材料，對台灣更有意義。

（作者為製造業上班族，台南市民）