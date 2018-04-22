自由廣場》評綠營「老三論」

◎ 何來美

立委姚文智無法容忍下屆台北市長選舉，民進黨可能再度禮讓柯文哲，喊出提名他參選，若得票落居老三，將永遠退出政壇。也想參選的前副總統呂秀蓮則說，要選就要選第一。

沒錯，要選就要選第一，淪為老二、老三皆是敗選。現中央不是民進黨執政嗎？怎那麼沒志氣，瀰漫著「老三論」；已故台北市長高玉樹若地下有知，可要笑掉大牙了。

一九六四年國民黨仍一黨獨大，無黨籍的高玉樹卻擊敗國民黨提名的周百鍊，第二度當選台北市長，中央擔心他連任，國民黨又無人能敵，乾脆升格為院轄市，首任官派市長也給他，後來蔣經國組閣，延攬他出任交通部長，官派市長才由張豐緒接任。

台北市長直到一九九四年才恢復民選，國民黨提名官派市長黃大洲，新黨推出趙少康，泛藍分裂，讓民進黨提名的陳水扁坐收漁翁之利，當選市長，黃大洲落居老三。陳水扁爭取連任時，新黨的王建煊雖參選，但選戰最後「棄王保馬」，讓國民黨提名的馬英九當選台北市長。

從此，台北市變成國民黨的禁臠，被稱為「天龍國」，民進黨天王謝長廷、蘇貞昌連續挑戰郝龍斌都敗北；二○一四年面對國民黨提名連勝文，民進黨乾脆禮讓柯文哲，結果柯文哲高票當選，卻「尾大不掉」。

下屆台北市長選舉，民進黨反對再禮讓者，抨擊柯文哲忽藍忽綠，甚至「親中」，但據各項民調顯示他的支持度仍遙遙領先朝野兩大黨表態參選者。

民進黨身為執政黨，台北市長選舉未提名是說不過去，但歷史往往會重演，以目前局勢來看，民進黨若未推出真正的強棒，是很有可能淪為「老三」哦！

（作者為資深媒體人，住苗栗市）