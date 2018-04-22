自由廣場》漏網新聞：五名高中女生比下柯市府

◎ 蕭志如

大約兩年又六個月前，筆者主辦第十四屆中等學校數學建模競賽。〔題目〕：火災損害之數學模型計算。〔問題的情境脈絡〕：假設某島國的首都蓋了一個巨蛋。可以參考世界上任何都市的巨蛋（包括台北松菸巨蛋）之規格。假設端午節連續假日該島國首都的巨蛋坐滿四萬名觀眾，而且周邊的旅館跟賣場也是客滿，地下停車場發生火警。〔問題〕：請上網查詢詳細的相關資料後，建立一個數學模型，按照「台北市火警等級區分及火警勤務派遣參照表」，估算：地下停車場在二級、三級、四級火警各會有多少傷亡？

既然競賽的主題是火災，筆者理所當然地，除了數學、統計、作業研究及數學教育之外，也找火災的數學模型專家來當評審。筆者對警察大學消防系出身、再出國進修消防領域的博士級教授，私下打聽做個通盤的了解。防火專家分三派，支持遠雄的一派，支持柯文哲的一派，還有中立派，本人當然拜託中立派的火災專家來擔任評審。

當時某國立女子高級中學的五位小女生，居然把各派對遠雄的火災評估報告，至少六百八十幾頁，全部看完。那麼長的評估報告，內行人都會看得頭昏眼花，五位外行的小女生居然看完所有的報告，一般人陌生的防火的專有名詞、防火的專業參數，她們居然看懂了！還具體的指出某個逃生參數，不管是擠滿四萬人失火，還是只有數千人失火，遠雄都用相同的數字當參數，明顯不合理。來擔任評審中立派的火災專家當場傻眼！並贊同學生的看法。

當時大家想到的是要保護學生以免被騷擾，不敢發有關競賽的新聞稿。五個女學生得了「第十四屆中等學校數學建模競賽」的金牌獎，沒參加頒獎典禮、沒照相，低調地離開會場。現在五位小女生應該是散到國內外各大學去念書了。事涉民眾生命安全的問題，柯文哲的幕僚，都沒有這五位高中小女生用功。

柯文哲的問題在於他的領導統御能力，至於大家認為他的團隊重視收集分析大數據，我看未必。就遠雄巨蛋的談判來說，看不出柯文哲的台北市政府團隊有什麼具體的談判目標。本人在此提供讀者們一個電腦程式，讀者可以輸入自己的想法與評分，然後比對讀者自己的想法與台北市府的做法。電腦程式的網址如下：http://pisa.math.scu.edu.tw/logistics/。

（作者為東吳大學數學系教授）