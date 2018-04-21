自由廣場》在商言商 論台灣選邊站

◎ 林修正

美中兩國的經濟戰愈演愈烈。先前互課關稅僅是前哨戰而已，現在又擴大到美國的國際管制品輸出如封殺中興電訊︱「美封殺陸５Ｇ！七年禁售令！ 不准美企賣零組件和技術給中興通訊」，週五又發佈：「美國又出招！擬引緊急權力法限制中國投資」。川普政府對中國經濟的施壓力道有增強趨勢。在此之際，台灣可能要明確表態，靠向美國而非中國。

從貿易理論中的產品循環理論，全世界的產業技術多源自美國，而產業發展也由美國開始，然後往其他先進國家、亞洲四小龍等後進國家、更後進國家拓展。汽車、電視、高科技等等都是。中國雖是台灣重要的供應鏈與市場，但在這個排列中，卻在台灣之後。是技術、產業的接受者，不是發動者。台灣得罪中國，供應鏈與市場會受影響，但只要有美日歐的新技術傳入，產業依舊能升級、生產，有美日及其他國家的市場好行銷。在國際產業排列，相對中國依舊是先進經濟。然若得罪美國，得不到技術，就只能和中國拚低價市場而被淘汰。

更且，若惹怒美國，如美國修理中興電訊這樣，不將高科技機器、關鍵零組件賣給台灣，甚至禁止技術輸往台灣，我們連中國市場都會喪失，更不用說經濟發展了。

台灣現在以高科技產品為輸出大宗，且比重日益提高。產業仰賴美國的技術、機器更勝以往。在此衝突之際，我們應該有明智且果斷的選擇。減少中國投資、調整供應鏈，及早未雨綢繆。

（作者為中州科大行銷與流通管理系副教授）