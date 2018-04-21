自由廣場》提高警消俸給不如提高警勤加給

◎ 林嘉桃

新聞報導，內政部規劃將基層警消最高俸額從現行500提高至525，讓在警界服務十餘年的筆者心情沉重。

依現行公務員俸給制度，職務陞遷，俸給才會隨之提高，換言之，不同職務俸給之上限都有相當之差別，職務越高，俸給越高。然而，警界之俸給卻是傾向齊頭式平等，若將基層警消最高俸額從現行500提高至525，恐將嚴重影響警察之行政效率及工作士氣，略述如下：

一、地方警察俸給不論官警、職務趨於一致化，讓主管與非主管職務，只差主管加給，讓長官與部屬之間的距離，拉到幾近於零的狀態，恐將使任務無法貫徹執行。早在民國九十六年基層警察最高俸額從450提高至500時，就曾出現問題。當時地方分駐派出所的巡佐、警員從450提高到500，因較警察機關之人事課員俸給略高25，因此，當人事課員聯繫派出所同仁辦理該所部分人事業務，就曾遭嗆聲，表明沒必要聽從一個較低階者的指示。或許此為個案，但卻真實發生。

本次提高到525，以地方分局為例，就是除了分局長、副分局長外，舉凡各組組長、勤務中心主任、分駐派出所所長、副所長、警務員、巡官、巡佐、警員等，領的薪水都一樣，官階雖不同俸給都相同，勢必重蹈覆轍。

二、不同工卻同酬，會減少同仁工作動力，更嚴重影響士氣。畢竟，哪裡好待哪裡去，是人之常情。屆時多少人願意肩負起較重職務，考驗很大。

三、俸給上修至525，將使報考警大誘因減少，同仁安於現狀，進修意願大減。然法令日新月異，若未能讓學識知能與時俱進，執法時恐將遭民眾質疑。如昨日便有一名警員因對交通法令不熟，致說出與交通法規有所扞格的話。

內政部用意雖佳，然齊頭式的平等弊大於利。若真為警察權益著想，應設法調高警察勤務加給。依現行警勤加給，計分三級，一級八四三五元，二級七五九○元，三級六七四五元，適用迄今十數年，然期間物價飆漲，縱調薪數次，警勤加給未曾增加，實質收入可謂減少甚多。若以酌增警勤加給代替調高俸額，一來可略增警察人員收入，二來不致嚴重影響國庫支出，三來又可避免調高俸額之副作用，或許更可讓警界看到政府的美意吧！

（作者為警察機關職員，法律碩士）