自由廣場》向印度取經 面對中國絕不能當「膽小鬼」

◎ 閻亢宗

中國對台一連串的軍事動作，顯然是以軍事威嚇配合三戰策略，達到不戰而屈人之兵（台灣）的目的。相同模式在去年六月至八月，中國與印度爆發的洞朗對峙事件亦看得到，印度的應對應能提供我們一些啟示。

洞朗事件是因中國在靠近印度邊界的洞朗地區修建道路，威脅到印度的安全引起，印度毫不遲疑派出軍隊進入洞朗阻止。為迫使印度撤軍，中國除了增加軍隊與武器部署，更動員媒體營造不惜一戰的姿態。但印度並未因中國的恫嚇而退讓，最後在雙方妥協下，讓這起事件和平落幕。

引人注意的是，印度如何在中國文攻武嚇下，達到危機控管和維護國家利益的目的。這可以從三個方面歸納，首先是面對中國時，印度表明不會當「膽小鬼」，此時，是和是戰就變成中國傷腦筋的決定，最後中國顯然選擇平和落幕。

與洞朗危機相對的另一個例子，是越南在去年七月和今年三月，兩次叫停與西班牙能源公司雷普索爾（Repsol）在南海的合作開發案，據外電報導，原因很可能是中國警告越南若不停止，將攻擊它在南海的軍事基地。越南最後選擇當「膽小鬼」，也喪失它在南海的利益。

印度讓中國退讓的第二個原因，是其國內媒體的反宣傳戰，幾乎所有媒體都支持政府強勢應對中國，讓印度民氣可用，也讓中國的輿論和心理戰討不到任何便宜；第三個原因是印度善加利用國際環境，包括強化與美國的安全合作，釋出與俄羅斯聯合軍演訊息，及聯合越南等東南亞國家共同應付中國，製造中國的國際壓力。

中國當下的對台軍事壓迫，與洞朗事件對印度的軍事壓迫如出一轍。在和平崛起的戰略下，中國不會笨到對台發動戰爭，打亂它實現「中國夢」的節奏。然而為避免台灣走向法理台獨，它會善用「最大施壓」策略，軍演與三戰就是達到此一目標的手段。

所以，面對中國的軍事恫嚇，國人不要自己嚇自己，只要我們堅定面對，內部凝聚一致共識，再善用國際環境與力量，就能讓中國知難而退。

（作者為康寧大學副教授，台北市民）