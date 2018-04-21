自由廣場》柯粉 柯焚 柯黑

◎ 陳財能

柯粉與柯黑，柯粉挺柯，柯黑反柯。目前，不只是網路上的對立社群，更是年底台北市長選舉，兩股壁壘分明的對抗力量。

柯黑怎麼出現的？柯黑相對於柯粉，是在柯文哲本人上網紅直播節目，公開嗆聲「收買名嘴要錢」後，原本在網路上尚未「集結」的批柯鄉民，頓時與那些批評柯名嘴，通通都被柯粉定位為柯黑一族。柯粉以「特定打擊」的方式，並似有組織分工，配合柯文哲帶風向、或公開嗆聲，甚至標記出所謂的四大柯黑(https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1506159659.A.59B.html)，全面展開無限度、無差別的追擊。柯黑是這樣出現的！

再說柯粉是甚麼？柯粉隨著柯文哲而生、聲量浩大地橫行網路，柯文哲稱它們為「網路義勇軍」。不過，柯粉成分，也不是鐵板一塊、一成不變。

從柯文哲四年來的執政成效事實、顯現寡頭性格及政治立場的變易，柯粉明顯地從墨綠、太陽花反服貿及反國民黨的性質，轉變為橘黃藍紅的大雜燴。以新黨郁慕明為例，四年前與他相關的勢力，強力反柯，但四年後，卻轉為公開挺柯。而四年前挺柯名嘴及網路社群，反被柯文哲及柯粉打為柯黑。柯粉的轉變，證明柯黑批判柯文哲施政不力、粗俗無文化及呼應中國兩岸一家親、背棄台灣價值等行為，並非虛構。

心急如焚的柯粉，似乎已變成了「柯焚」！目前態勢來看，柯粉恐不只是柯文哲的「網路義勇軍」而已，從其以檢舉、捏造、離間與抗議柯黑的激進行為，攻擊範圍從臉書、YouTube影音網站與PTT論壇，到報紙言論版，柯粉像柯文哲的「網路太保」、或猶如暗殺坂本龍馬的「新選組殺手」一樣。

以筆者遭受「柯焚」查底、檢舉及抗議的親身經歷，八個月前，我的臉書因批柯被檢舉而停權；另，最近經學校告知，截至目前，共有十六位柯粉打電話到學校查底及抗議。不過，學校都以言論自由回應。柯文哲放話「封殺記者」、「收買名嘴要錢」的方式對待柯黑，柯粉當然群起效柯、跟風亂咬。近月來，柯粉剪輯「王世堅炮轟姚文智」，並在網路流傳的惡意行徑，也就不足為奇了。

柯粉搞網路，柯黑只好上馬路。我是柯黑、我驕傲。四月二十二日下午，我也會在柯黑遊行的隊伍中…。

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士生）