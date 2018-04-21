自由廣場》回應譚慎格

◎ 沈建德

美國的一中政策雖未承認台灣屬於中國，但助長中國侵略氣焰，在東海、台海、南海點火，美國現在忙於滅火。曾為美國駐台人員的譚慎格，十七日以英文點出美國不再主張台灣地位未定，昨天譯成中文刊在自由廣場，台灣都沒反應。

譚慎格所說，美改變台灣地位的現場是一九七一年七月九日北京季辛吉、周恩來祕會，台灣是重點。席中周恩來告訴季辛吉，根據開羅宣言戰後台灣歸還中國，而杜魯門在一九五○年一月五日的記者會也承認了。季辛吉同意，還說，若非韓戰，台灣可能早就是中華人民共和國的了（見本人fb第722篇圖1）。

其實這完全錯誤，因杜魯門同意台灣由中國併吞的理由為，開羅會議公報是「共同聲明」Joint Declaration（見本人fb第724篇圖1），但從美國國家檔案找出來的原文卻是General Statement，「概括之聲明」，顯示中國併吞台灣不是共同目的（見本人fb第289篇圖2）。

因為錯了六、七十年沒糾正，積非成是，二○一二年九月十九日上午，習近平對美國國防部長帕內塔說，《開羅宣言》是國際法，根據它，釣魚台隨台灣歸還中國。

二○一六年底及二○一七年初，川普兩度表示要重新談判一中，二○一七年二月七日中國外長王毅在澳洲坎培拉表示，「作為二戰的勝利成果，《開羅宣言》和《波茨坦公告》明確規定，日本必須將所竊取的中國領土歸還中國，這其中就包括南沙群島」（見中國外交部網站http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1436559.shtml）。

由上可知，解決東海、台海、南海的緊張局勢，王牌就在川普手上，不知誰來告訴他？

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，現為台灣國臨時政府總召集人兼有機自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）