自由廣場》改變醫療生態 成大醫院是標竿

◎ 李伯璋

成大醫院將全面停止週六門診的決定震撼台灣醫界，也陸續看到台北榮總、台中榮總、高雄榮總、高醫大附醫、部立桃園醫院、高雄長庚、苗栗為恭紀念醫院、高雄愛仁醫院等都分別誓師建立垂直整合的醫療照護團隊。各層級醫界龍頭願意互信踏出這一步令人感佩，必然是帶動醫療生態改變的標竿。

健保醫療支出從開辦之初每年二千二百億元到去年六千六百億元成長三倍，其中門診支出以檢驗檢查及藥費大幅成長。各醫學中心每天門診量動輒五、六千人，反觀社區基層院所卻逐漸萎縮，顯示醫療體系嚴重失衡。這段期間，醫界對分級醫療有不少建言，包括調高醫學中心部分負擔及依法執行所謂「定率制」，要求醫學中心限看轉診病人；但已根深柢固的民眾就醫生態，若強勢以公權力提高民眾看病支出或限制自由就醫，應會引起民怨。當然每位民眾都認為自身患大病，唯有醫界團結做好第一線民眾教育，循序漸進改變民眾就醫習慣，才有機會落實分級醫療。

以病人最大利益考量，為了減少重複抽血檢查、重複用藥的醫療風險，以及多次照射Ｘ光的輻射劑量、多次胃鏡與大腸鏡檢查的不適，健保署積極推動醫療資訊雲端查詢政策。除了各院所在病人就醫時可跨院查詢檢驗檢查報告外，也可看到電腦斷層、磁振造影、大腸鏡、胃鏡、超音波及Ｘ光等影像，壯大基層院所醫師診療實力，民眾可就近由厝邊好醫師協助做好健康把關。

為了國家醫療體系的長遠發展，期待醫學中心著重於收治急重難罕病患者，同時發展教學與研究角色，健保署也會在支付點數作合理調整。很高興看見各層級院所陸續進行垂直整合，共同努力落實雙向轉診提供民眾最優質醫療照護，讓我們攜手推動這項健保改革工程。

（作者為中央健保署署長）