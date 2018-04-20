自由廣場》別以為你不是台獨

◎ 陳冠甫

台灣民主基金會十九日公布「台灣民主價值與治理」民調，詢問若因台灣獨立致中國武力犯台，是否願意為台灣而戰？有五十五％表示願意；調查也詢問，如中國為統一而武力犯台，是否願意為台灣而戰？有六十七．七％表示願意。月初，同基金會民調問及同問題，有高達七成三十九歲以下民眾願意為台灣而戰。

年齡是個特別的分界，因為從十八歲到三十六歲都是役齡區間，期間可依法徵兵。一直以來，親中派都以年輕人不會為台灣而戰，「拒絕統一」必敗做為立論，而大肆鼓吹投降主義。如今高達七成青年願意為台灣而戰，徹底打碎親中派的幻想，也是向中共發出明確「拒絕統一」的訊號。有趣的是，根據中研院民調，不同年齡層贊成義務役及願意參戰的比率大致相當，尤其年輕人並沒有比較反對義務役。這是重要指標，為捍衛民主自由的「台灣價值」，家園保衛戰都是選項，更別提恢復義務役。

至於何謂台獨？對台灣來說大致可分為，訴求國家正常化，推動「正名制憲」或主張「人民自決」獨立建國，就是「一邊一國」。賴清德院長十五日重申務實台獨「不必再宣布獨立」，為「務實的台獨工作者」，指「台灣是一個主權獨立的國家，現在名字叫作中華民國。」這也是近來台灣的主流民意。有人稱之為「華獨」。根據二○一六年杜克大學與政治大學選舉研究中心調查資料，贊成比率是七十二．四％。

「華獨」的內涵大致可分為，台灣目前是實質主權獨立的國家；是台灣人，而非中國人；主張維持現狀。如要選擇統獨，無戰爭下，多選擇獨立。可見傳統「台獨」與「華獨」已難分彼此。唯一不同在於有無中華民國國號。很多人不了解的是，中華民國代表中國，如了解，多數人會選擇台灣。

對中共來說，拒絕終極統一就是「分裂」，不區分「台獨」或「華獨」。暫時打擊「台獨」為多，是分化的做法，要分散台灣「拒絕統一」的力量。十八日中國外交部發言人華春瑩怒嗆記者，蔡英文為「台灣地區領導人」，而非「總統」。可見無論主張「華獨」或「台獨」，都是「分裂國土」，有違一個中國。既然如此，又何來有總統？其實你不知道的是，你我都是「台獨」。

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）