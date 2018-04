自由廣場》台灣聽證會精彩現場

◎ 郭正光

本週在美國眾議院外交委員會亞太小組有一場台灣聽證會,主旨在於強化台美關係,該聽證會有如下幾個重點:

一、台灣議題是主流:眾院亞太小組在短短不到十個月的時間,連續召開兩次台灣聽證會(上次是去年六月),顯示國會對台灣的重視,也希望更定期來了解台灣的變化,做為修正台美關係的指標;尤其小組主席對聽證會的證人安排,為避免聽到一樣的觀點,每年的證人都不同,更注意到最近幾篇台灣文章的作者,將機會給年輕的學者。

二、認同台灣是一個國家:亞太小組主席約霍議員(Ted Yoho)和夏波議員(Steve Chabot)在會中都直陳:「台灣就是一個國家」,而現在正是美國要檢討對台灣政策的時間了。夏波接續說,他從二十二年前選上眾議員時就開始關注台灣的議題,到現在從未間斷。(註:夏波就是「台灣旅行法」最原始的提案人。)

而亞太小組副主席民主黨的薛爾曼議員(Brad Sherman)鏗鏘有力地說出:「台灣國家的前途是要由在台灣的人民自己決定。’’The future of the nation(i.e. Taiwan)will be determined by the people of Taiwan.’’」

三、台美實質交流:繼台灣旅行法正式立法後,國會議員關心的是台美間實質的交流。薛爾曼議員建議美國應該派白宮的國家安全顧問到台灣,參加六月美國在台協會新廈的開幕典禮,不只加強兩國間的交流,也升級國安的互動。

四、邀請台灣蔡英文總統在美國國會聯席會(Joint Session)演講:此聽證會最令人驚豔的是,副主席薛爾曼議員在聽證會一開始的演說中,就表示應該邀請台灣總統來國會聯席會。這是國會內最重要和特殊場合,參眾兩院議員加上總統內閣同時出席的聯合會議,美國總統一年要到國會聯席會發表他的國情咨文,有時也會邀請重要的外國領袖演講,如以色列總理納坦雅胡就曾受邀演講。二次大戰時蔣宋美齡也曾在國會演講過。議員之後又說,他也考慮邀請台灣外交部長吳釗燮來國會外交委員會演講。在在顯示國會議員不只是要台灣旅行法通過,他們是用行動來打破對台灣不合理的約束,讓台灣的高層,包括正、副總統、行政院長、國防和外交部長能有機會訪問美國進行面對面的會面和演講。

這是一場精彩的台灣聽證會,道出美國國會議員對台灣的看法,再度肯定台美關係。

(作者為美國台灣人公共事務會FAPA總會會長)