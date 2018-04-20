自由廣場》美國曾有的「兩個中國政策」

◎ 譚慎格（John J. Tkacik, Jr.）

時間拉回一九七七年七月，任職於美國駐台北大使館的我，被改派至美國駐北京聯絡辦事處，當時我們美國人秉持的就是「兩個中國政策」。從一九七一至七八年的八年間，華府實際上同時承認台北及北京政府。七七年六月，卡特總統在白宮一場政策會議上若有所思地說，沒有其他國家，「與中國和台灣的關係，像我們一樣。」時任國務卿的范錫也同意：「我們是唯一在兩國（both countries）都設立官方使團的國家。」的確如此。

荷蘭常駐聯合國大使示警

嚴格來說，我們的「兩個中國」政策肇始於一九七一年四月十五日。當時，荷蘭常駐聯合國大使警告美國大使老布希，加拿大和義大利承認北京政權，已損及台北當局在聯合國的地位，「除非那些有心捍衛中華民國政府（GRC）在聯合國地位的國家，儘快且積極地部署新策略，」否則，他預期，「中華民國政府在下個會期就會被驅逐，中華人民共和國政府將被接納。」此後，美方積極與盟邦合作，尤其是澳洲和日本，構思新的聯合國大會會籍原則，以接納兩個中國。這個「中國代表權」或簡稱「ChiRep」問題，難倒美國外交官。在紐約聯合國總部，他們就「會籍普遍化」和「雙重代表權」等原則，諮詢南韓、南越和西德等國家處於分裂狀態的盟邦。

在一九七一年，口口聲聲反對「兩個中國」的人，不是毛澤東，而是蔣介石。該年四月廿八日，美國國務院發言人在一段公開談話中論及美國對台立場，稱「台灣及澎湖群島主權未有定論，須待未來國際解決。」五天後，蔣總統在台北接見一位美國前財政部長，對此說法發表長篇大論。據美國大使館記述，蔣「滔滔不絕，愈來愈激動…甚至在顫抖，」蔣還抗議道，這是最嚴重的污辱，「有如一記耳光。」

然而，事實就是事實。當年七月十三日，美國國務院法律顧問室重申，台灣的國際地位仍懸而未決；不過，美國承認中華民國政府「合法佔領台灣，並行使管轄權。」勾勒出美國認為台灣「地位未定」的歷史依據。就在數日前，在國務院不知情的情況下，時任尼克森總統國家安全顧問的季辛吉秘訪北京，當時的中國國務院總理周恩來也向他抱怨：「你們…一直宣稱台灣地位未定。即便到現在，你們的國務院發言人仍然說這是你們的立場。」季辛吉只是嘆了口氣：「他（國務院發言人）不再這麼說了！」

上海公報使政策具體成形

一九七二年二月的《上海公報》使美國的「兩個中國政策」具體成形，儘管這與大部分歷史學家的認知不同。在《上海公報》的倒數第二份草稿裡，美方認知「台灣海峽兩岸的所有人（原文如此）都主張只有一個中國，台灣是中國的一部分。」美國國務院完全無法接受這段話的遣詞用字。當這份草稿在上海出爐時，終於看到文本的國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿格林（Marshall Green），反對文中的「所有人」一詞。他認為，台灣人未必同意台灣是「中國的一部分」。季辛吉並未向中方談判代表說明問題所在，僅將原本的詞彙改成「所有中國人」，周恩來便同意了。

美方聲明的另一項重要原則，是重申對「台灣問題由中國人自行和平解決」的關切，以及「在此前提下」，美方始能隨著「區域緊張情勢緩和」，撤離駐台美軍。

在《上海公報》鋪陳下，一九七三年六月，華府出現了兩個「中國」外交使館—中華民國大使館及中華人民共和國聯絡辦事處。

一九七七年六月，上任不久的卡特政府責成國家安全會議（NSC）檢討其中國政策選項。承襲尼克森政府的作法，卡特總統的國家安全顧問布里辛斯基提議，若北京要求美方放棄與台北當局的正式條約，則美方提出的主要交換條件，可以是北京必須「默許美國與台灣繼續維持安全關係」。卡特仔細研究布里辛斯基提出的方案，先在「台灣可享有軍售管道」一句旁劃上箭號，標註「重要」，又在「美方可宣稱仍關切不使用武力」旁加註「這是底線」。七七年七月，卡特的財政部長敦促，政府須「儘快審慎考量並擬定計畫…建立美台維持經貿關係的法律依據。」

美中關係正常化談判要件

國務卿范錫在該場討論中提出一個重點：「在美中關係正常化後，美國將繼續軍售台灣這點，從未與中方討論…我們必須提出來。」卡特認同他的意見：「我贊成把話說清楚，而且要開門見山直接談。」為了不讓美方顯得過度直率，布里辛斯基建議，美方可承諾絕不承認一個獨立的台灣，做為美中關係正常化的談判條件之一。但范錫反對，「倘若我們作此宣示，一旦和平解決方案行不通時，我們就等於失去了一個選項。」卡特同意范錫的看法，「好，那就別提吧！」

一九七八年五月，布里辛斯基前往北京與中國兩位最高領導人—鄧小平和華國鋒會談。鄧、華兩人強調，中國不會對「和平解放台灣」做出承諾。鄧小平表示，「你們美國可以表達自身期盼」，但要以什麼方式、在什麼時候解決台灣問題，是中國人自己的事情。國務院總理華國鋒則詳細解釋，「如果我們承諾不以武力解放台灣，美國卻以軍事裝備協助武裝台灣，這會產生什麼後果？…我認為，這就是在製造『一個中國、一個台灣』，或者『兩個中國』。」布里辛斯基隨即發電報向卡特報告：「華國鋒所言似乎暗示…美國對美中關係正常化問題有兩個選擇，一是持續軍售台灣，但無法獲得北京對於和平解決的承諾；二是美方停止軍售，換取北京許諾和平解決台灣問題。」卡特看過電報後，在空白處標記這項結論。國家安全會議的中國問題專家奧森柏格則視此為突破，「華、鄧兩人的說法暗示性地透露，北京了解、也接受美方將在美中關係正常化後，繼續與台灣維持軍售關係。」

鄧小平默許華國鋒有疑慮

卡特運氣不錯，因為他在一九七八年與北京斡旋時，正是鄧小平在國內外確立領導地位的關鍵一年。對內，鄧小平逐步剷除毛澤東的文化大革命，肅清激進派；對外，鄧必須帶領中國廣泛參與全球經濟活動，以確保政權鞏固。而在中國與全球經濟接軌方面，美國扮演著重要角色。況且，就在美中談判之際，中國的北方和西部都承受來自蘇聯的壓力；南方的越南社會主義共和國也開始強制驅逐數十萬華僑，且不斷侵擾中國邊境，並準備入侵中國盟友—柬埔寨共產黨（亦稱紅色高棉、赤柬）領導的「民主柬埔寨」政權。

那一年，卡特也面臨挑戰。八月，參議院一致通過一項決議，要求針對是否終止與台灣的《中美共同防禦條約》進行諮商。卡特因此指示談判代表「不用急於」達成美中關係正常化。在美中秘密談判的最後幾天，十二月四日，北京堅持「美國政府必須重申只有一個中國，台灣省是中華人民共和國的一部分，美方承諾絕不製造『兩個中國』」。卡特標示該咄咄逼人的語句，並寫上「我們忠於《上海公報》，不曾這麼做過。」最後，鄧小平接受美方的模糊表述—「美國政府認知到中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」鄧小平默許美方持續軍售台灣，也同意《中美共同防禦條約》在華府與北京建交一年後廢止，並接受美中關係正常化後，美方將與台灣保持非官方關係。美國國會隨後通過《台灣關係法》，清楚表明保障台灣安全。鄧小平自然對此懊惱不已。

美中關係正常化的消息，在一九七八年十二月十六日公布，中共機關報「人民日報」隨即在北京街頭發放以朱紅色墨水印刷的「號外」。隔日，鄧小平在中共第十一屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）上，宣布啟動劃時代的「改革開放」政策。錦上添花的是，鄧小平在七九年初訪問美國，也同樣具劃時代意義，鄧小平藉此巧妙地讓人以為，卡特支持他稍後對越南發動的戰爭。後來的發展大家都知道了。

八一七公報雷根重申原則

鄧小平是以默許美台維持安全防衛關係，以及華國鋒對「製造一中一台」的疑慮為代價，才達成前述成就。鄧小平以為，他未來仍可與新任美國總統重新談判這些問題，這些不斷變換的新總統對於過往事件的記憶也會愈加模糊。他認為，美國下任總統不會固守對台灣的承諾。不過，在美中簽署《八一七公報》的一九八二年八月十七日，雷根總統仍向國務卿和國防部長表示：「唯有中國持續保證和平解決台灣與中華人民共和國之間的歧異，美國才願意減少對台軍售。必須清楚了解到，這兩者間的因果關係，是美國外交政策永久不變的規則。」長辭於世的鄧小平和華國鋒想必也會同意，美方的作法其實就是在製造「兩個中國」或「一中一台」。

（作者譚慎格為美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任。國際新聞中心孫宇青譯。英文原版請見http://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2018/04/17/2003691459）