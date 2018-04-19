社論》兩岸經貿一邊倒的危機

美中貿易衝突再掀波瀾。美國商務部日前以違反和解協議為由，禁止美企向中國中興通訊出售關鍵技術及零組件長達七年。中興是中國第二大通信設備商，其手機最大海外市場為美國，通信設備有近三成關鍵零組件乃是向美企採購，川普政府之制裁無疑將重創中興；重要的是，川普三月中才以「國家安全」為由，阻止博通併購高通，以防止中國最大電信設備商華為趁機取得五Ｇ發展優勢，如今再對中興下重手，凸顯美國已全面防堵中國取得五Ｇ主導權，以捍衛國安及在科技產業的領導地位。

此外，美中貿易的爭議不僅涉及智慧財產權，更牽扯雙邊貿易的公平性。中國在電商、社群網站、電子支付、行動通訊等領域之得以在其國內形成獨霸地位，例如百度（Baidu）、阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent）等，所謂中國科技三巨頭「ＢＡＴ」之崛起，大多源自於官方的補貼、保護及設置貿易障礙，並非自由公平競爭下之成就；俟ＢＡＴ等壯大之後，再以雄厚資金作為後盾進軍國際市場，大舉進行購併與低價傾銷，致使全球產業陷入紅海殺戮戰場，意圖藉此建立全球性之產業霸權。美中貿易的巨大逆差，係此種不公平貿易的產物，因此成為川普急欲打破的現狀，具體作為不斷出爐。據稱，美國貿易代表署（USTR）下波行動將是反制中國在雲端運算等高科技領域的不公平限制。USTR認為，中國限制亞馬遜、微軟等美國雲端運算公司需與中資成立合資公司，並向中方授權技術許可的做法並不公平，因為阿里巴巴等中國相關企業在美國發展並未受到限制，故而研擬對中國投資案設定限制條款，直到中國取消對美國企業的相關限制。

雙邊貿易之對等公平本是天經地義，一旦中國的不公做法遭到打破，原先依靠壟斷而出現的產業巨獸，勢必會在公平的經貿規則下被打回原形。由此可見，川普此舉已經打中要害，因為中興固然是全球重要通訊設備與手機廠商，並在五Ｇ領域上與華為相輔相成，扮演建構中國五Ｇ產業的急先鋒；但是，其關鍵零組件多數來自美國，若無法向美商採購，將嚴重喪失市場競爭力。川普偶爾行事莽撞，退出TPP、巴黎氣候協定，重砲批評德國、墨西哥，並重新談判北美自由貿易協定、與南韓的自由貿易協定等，常與盟友衝突、計較，如此作為徒然造成全球經貿體系不穩定，且無助於美國優先與再起。如今，其貿易政策將矛頭主要指向中國的侵害智財權與貿易障礙，方才彰顯美國優先的正當性。

其實，台灣遭逢的問題與美國類似，也就是兩岸的經貿交往係建立在不公平的基礎之上。國內電商業者批判，相較於中國阿里巴巴旗下淘寶網登台開公司、設立網站，在台通行無阻，且台灣人也可自由到淘寶網買東西；台灣的網購平台卻長期被中國屏蔽，中國民眾根本無法上台灣平台買東西。兩岸網購平台可謂長期處於立足點不平等狀態。另外，部分中國電商充斥假貨，台灣消費者的權益無法得到充分保障；而不少台灣廠商向淘寶低價進貨，亦嚴重衝擊台灣的中小企業，造成關廠、倒閉的惡果。電商之外，社群網站、電子支付的不對等狀態同樣嚴重，應導向正軌與均衡，台灣優質企業的競爭力才能充分發揮與永續發展。

中國藉經濟崛起，並拜高科技發展之賜，例如人臉辨識及電商、電子支付、行動通訊、社群網站蒐集而來的資訊，配合在各個街角架設監控器，全面管控民眾，建構高科技的專制政體。在人類歷史上，獨裁專制政體所在多有，但能運用經濟力與高科技打造一個天羅地網的獨裁帝國，中共統治者堪稱歷史第一人。對美國而言，中國高科技產業藉中國製造二○二五崛起，固然將衝擊其經貿與地緣政治之優勢，但不致發生國家生存危機；然而，中國專制力量之壯大，已然嚴重威脅台灣的安全與生存，不容視而不見，必須嚴肅看待，找出對策，方可確保斯土斯民的永久幸福。