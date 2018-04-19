自由廣場》從成大醫院停週六門診談健保

◎ 謝文輝

醫學中心級成大醫院宣布為落實中央分級醫療政策，預計從七月一日起停止週六門診。讓筆者想起近日中國國家衛生健康委員會印發「疑難病症診治能力提升工程項目儲備庫的通知」，全面要求其三甲醫院（等同台灣的醫學中心）專注在收治疑難重症患者和醫學關鍵技術的研發，並逐步關掉普通門診。

其實前年中國部分地區像廣州，已經開始試行推動大醫院不得看一般門診的分級措施，這個全球醫療水準的後進者為什麼要做這樣大幅度的修正，因為他們已清楚地看到台灣健保的困境，不做如此斷然的修正，必定是走向死路。

但在台灣的政治人物，投民所好，配合大醫院的擴張策略，處處要求蓋重裝備的大醫院，同時，反對任何節制民眾使用大醫院的規範，因此人人吃飯都享受五星級大餐，出門都坐勞斯萊斯禮車，快樂的是費用由保險支付。但不要忘了，羊毛終究要出在羊身上，這樣我們真的付得起嗎？

政府為了不增加民眾保費負擔，現在健保是採總額制度，只給固定的錢，大眾任意糟蹋就造成實質支付的點值越來越低，醫院就拚命提供自費或差額項目來收取費用補貼，未來民眾到醫院看病即使有健保，還得大大地自掏腰包才能放心，這樣的健保不就像一個雞肋？

健保，這個長期以來台灣民眾引以為傲的公共政策，大眾要依靠安身立命的社會安全機制，其實已經快要走到盡頭。以民主自詡的台灣，以選票選出的執政團隊，如果沒有社會大眾的支持，是無法對走入困局的「健保」做出任何的改革，「台灣健保」有沒有清朗的明天，端賴整體社會公民意識的覺醒，願意真心、務實地來面對健保的困局，為挽救自己切身的福祉來盡一點力。

（作者為台灣社區醫院協會名譽理事長）