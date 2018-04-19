自由廣場》電信老兵的兩岸經驗

◎ 林恒道

我廿多年前在中華電信衛星事業處任職，要向外發展業務，菲律賓、越南、中國都是重點。菲律賓相當順利，越南失敗了。另一方面，我們透過民間企業（白手套）進軍大陸市場，接觸到溫家寶。

溫家寶當時正負責農村發展，他想學台灣搞「村村有電話」，最快的方法是透過衛星，計畫雖沒成功，但我們間接得到兩個訊息，一個是在當時震撼，現在不覺得；另一個當時不覺得，現在想來很震撼。

先說第一項，我們得知溫家寶將被指定為下一任總理，這真的很震撼。因為大陸繼任領導人一向鬥爭慘烈，怎可能會事先知曉，還事先指定？後來果然成真。另一項重大信息，當年似真似假，我們也不以為意，溫家寶說，中國要大量吸引台灣人才、資金及企業投資。

前幾天的博鰲論壇上，習近平講一句大家不注意，但我覺得是很重要的實話：「感謝台灣及企業協助了中國的經濟發展」。沒錯，這卅年來幫助中國經濟發展最大的是台灣企業。然而中國崛起了，中國人卻不感恩，還不惜要武力攻打台灣。

現在中國成為世界第二大經濟體，意氣風發。但我發現他們有時不免高興過了頭。全面看來，中國出口產品較低階，或只做加工再出口，重要原材料與技術多來自日本、韓國與台灣。兩岸貿易台灣大量出超，台灣出口以再加工供出口的材料組件為主，中國出口則以成品、消費性或農產品為主。雙方貿易若中斷，台灣將受重創，但中國損害更大。所以前陣子傳說中國要強迫台灣出口產品標示中國台灣，否則不准輸入中國，好像天就要塌下來。我第一時間馬上揭穿那是假新聞，因為中國比台灣更需要兩岸貿易。

我現在常在一個美語教會聚會，經常接觸大公司ＣＥＯ，雖然大家不輕易碰觸公司經營等敏感問題，但言談中不難發現他們對公司的信心。最近自由時報常常進行企業訪談，我發現受訪談的企業大都信心十足，不怕中國追趕，兩岸差距至少六至十年。

不錯，台灣本就有許多引領世界的產業，中國用偷、搶、買，超台趕台，使我們失落不少，但許多根基尚在！從前大家沒戒心，中國取得技術容易，也以開發中國家身分進入ＷＴＯ，占盡便宜。服貿我們不開放，影響重大，但我們經濟並未因此下滑。其實服貿不開放，對中國影響更大！現在各國對中國竊取智財權的手段已漸漸了解，也都有了戒心，中國要進一步發展，必須自己下苦功，所謂「惠台」卅一項措施，其實是在「惠中」，繼續溫家寶當年說的策略，從根部挖光台灣人才與智慧。這是狠招，我們還有時間內鬥？

（作者為中華電信研究所退休）