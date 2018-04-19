自由廣場》新北選戰怪民調…

◎ 洪志學

自民進黨確定徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，短短一週，各家媒體即陸續披露多份民調，顯見蘇貞昌與國民黨提名的侯友宜，老縣長與副市長間的一較高下，是眾所矚目之焦點。

民調固然是候選人或政黨擬定策略的重要參考資料，但同時，透過媒體報導，也容易使選民因民調高低，對候選人產生既定印象，進而影響支持意願，即俗稱的「帶風向」。

當然，絕大多數民調，都不會與現實落差過大，否則不僅失去民調本身的參考價值，也連帶影響執行單位及報導媒體的社會公信力。

因此，蘇貞昌確定參選以來的媒體民調，大半落在與侯友宜拉鋸、打平，到微幅落後十％內之間，顯見後者雖然起跑許久，但老縣長出馬，一口氣大步追上，氣勢十足。

然而，唯獨某網路媒體報導的民調，不僅蘇貞昌大幅落後侯友宜達廿三．七％，更使用「網：被民進黨推出來當砲灰」的聳動標題，放大民調差距的意涵、引導讀者評價。這樣的數據及報導，不僅令人咋舌，也難免起疑(https://www.ettoday.net/news/20180413/1149357.htm)。

仔細探究，該民調號稱樣本數多達一九○九份，已將近一般民調兩倍。然而，魔鬼藏在細節中，其調查方法卻是「結合『網路調查』及『電腦輔助電話調查』進行」，且五十歲以下民眾採取網路調查，五十一歲以上民眾則使用電話調查。

其實，網路調查相對電話調查，信度、效度低很多，原因在於電話調查的受訪者是被動被抽出，較符合抽樣的隨機要求，但主動填寫的網路調查，則可動員「灌票」，影響結果。況且，混合兩種不同調查方式取得的資料，是否有違統計學的研究方法，恐怕也不無疑慮。

新北市長選舉如此備受矚目，但特定媒體的民調，其方法和結果都有悖於其他多數，而報導手法又如此聳人聽聞，令人不知是單純民調操作疏失、誤差過大，又或是別有用心？

無論如何，年底大選將至，競爭日益激烈，身為閱聽人，只能奉勸民調機構及媒體，勿為了一時「需要」，葬送累積千日、得來不易的社會公信。

（作者現任機構研究員，高雄市民）