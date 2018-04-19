自由廣場》（金恒煒專欄）侯友宜所謂的「初心」是什麼

侯友宜以高人氣代表中國國民黨披掛爭取新北市市長寶座，宣佈出征的第一場造勢，他提出四字訣「不忘初心」。要問的是，他的「初心」是什麼？不旋踵間出現了兩個質疑：一個是鄭南榕事件的質疑；一個是盧修一事件的質疑。是不是還有更多的「初心」未爆彈出現？可能。問題在，侯友宜如何回應攻其罩門的挑戰？看侯友宜左支右絀地躲在新鑄的盾後，反而透露了「觀過知其不仁」的窘態。

先看鄭南榕的質疑。侯友宜宣佈競選後接受《自由時報》專訪，回答了鄭南榕事件；侯友宜明知這是閃躲不了的質問，他也預備了八個字作答：「不完全成功的救援」。馬上被鄭南榕遺孀葉菊蘭打臉，認為是對家屬的二度傷害，而鄭南榕基金會董事長許景河痛斥侯友宜把強制拘提掰成救人，是「經典詭辯」。

第二個質疑，來自盧修一。一九八七—八九年間，侯友宜就是逮捕所謂「非法入境」台灣鄉親的國民黨爪牙；盧修一為了保護黑名單人士蔡正隆與羅益世二人，被侯友宜饗以催淚瓦斯並噴辣椒水。侯友宜接受記者追問，遲疑了數秒的回應，依然經典。他說當年黑名單中的彭明敏都出來選總統了，「每個時代應該往前看」，又說，如果用這樣方式清算當年奉公守法的基層同仁也算轉型正義的話，「有這個必要嗎？」

黑名單通緝廿年的彭明敏決定返台，提出了「七條件」，其中一條就是要求執法者道歉。那麼，侯友宜有對鄭南榕、盧修一們道歉嗎？沒有！反而用「救援」做詖辭，「救援」？難不成反要「感謝」侯大隊長？至於「清算」云云的反戈一擊，錯的難道是質疑的鄭南榕、盧修一們，該道歉的也是鄭南榕、盧修一們？

彭明敏能夠回台選總統，是侯友宜的功勞？打破黑名單的是他？更可恥的是，侯友宜把鷹犬行為合理化成「奉公守法」，試問侯友宜奉的是什麼公、守的是什麼法？為了掩蓋自己的劣行惡跡，還牽拖了一干「基層同仁」來賠葬，真虧他說得出口。「往前看」就是不認錯的飾詞，也可見侯友宜完全無視「轉型正義」的真諦在還原真相：沒有真相、沒有正義；沒有真相、沒有轉型。

侯友宜把自己幹過傷天害理的「初心」輕輕放過，那些、這些白色恐怖遺緒的鷹爪行為渾然與他無關，宛如審判耶穌的羅馬帝國猶太第五任總督波拉多所說的話。波拉多受不了群眾的壓力，把耶穌鞭打了，交給人釘十字架。波拉多於是說，不把耶穌釘十字架，反要生亂，於是「拿水在眾人面前洗手，說『流這義人的血，罪不在我，你們承擔罷。』」

至少波拉多知道耶穌是義人，也知道釘耶穌在十字架不是「救援」，即使當場「洗手」，依然躲不過後人的「清算」。侯友宜二、三十年後為市長大位才洗手，不免太晚了罷！？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）