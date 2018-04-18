社論》兩岸對比的最佳寫照

在專制國家，歌頌最高領導，乃是最高的政治學，絕對不容名嘴信口雌黃。（彭博）

某名嘴發文讚美習近平，在博鰲論壇宣示要更改革開放，「這樣的格局和氣魄，舉世領袖，沒有第二人。」她的結論是，「博鰲論壇，身為中國人，歡喜。身為台灣人，傷心。」然而，沒過多久，發文就在微博被刪除，接著連帳號也被封鎖。後來帳號雖然恢復，發文仍然看不到。這位名嘴於是又在微博發文自嘆，「什麼叫作腹背受敵呢？就是當你辛苦的在前線對抗台獨的時候，突然，從背後，你以為沒有敵人的地方，被人捅一刀。最歡欣鼓舞的，當是台獨吧！」這個插曲，真是兩岸對比的最佳寫照。

顯然，這位名嘴「身為中國人」，卻連中國一點也不了解，還想用台灣獨享的言論自由，到專制中國去自由發揮。殊不知，在當今的中國，沒有說話的自由，也沒有不說話的自由；沒有批評習近平的自由，也沒有歌頌習近平的自由。歌頌習近平，必須由中央定調，媒體聽令轉發，不能亂歌亂頌，否則像網民那樣，明褒暗貶，形同欺君之罪。中共十九大期間，政治領導與媒體宣傳，如何歌頌習近平，頗堪這位名嘴學習。在專制國家，歌頌最高領導，乃是最高的政治學，絕對不容名嘴信口雌黃。其實，這次的寶貴經驗，非常值得台灣所有的統派學習，習近平的屁股，不是你們想拍就拍的。

當今中國，不要說一般人沒有言論自由，連位高權重者一旦失勢也僅剩認罪的自由了。原指定接班人孫政才，日前在天津一審開庭，他自白「是咎由自取、罪有應得，自己心服口服，真誠地認罪、悔罪，真誠地服從法院判決」。姓黨的法院，要你承認受賄多少錢，你便得承認收了；要你承認有多少個情婦，你也得照單全收。如果有朝一日習近平被鬥垮，再多的賄款、情婦、海外帳戶他也只能「真誠地認罪、悔罪」。為何如此，因為按照一黨專政、一人專政的權力邏輯，鬥垮跟鬥臭必須同時進行，道德殺人才能樹立手握大權者的道德權威。言論自由，網路自由，在所必禁，也是維繫這種道德假象的必要之舉。

繼美國「自由之家」連續兩年評比台灣是亞洲最民主的國家之後，紐約時報報導台灣已逐漸取代香港成為亞洲的言論自由堡壘，過去常選擇在香港落腳的異議份子、人權團體和活動，近年都移往台灣。例如無國界記者組織曾考慮在香港設立亞洲總部，最後卻選擇了台北。駐台北的無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂表示，在亞洲新聞自由倒退之際，台灣已成為「穩定之島」，言論自由是台灣文化很重要的一部分。香港的言論自由黯然失色，銅鑼灣書店事件就是一記警鐘，它說明習近平從獨裁到專制，突襲手段迅雷不及掩耳。台灣的非政府組織工作者李明哲，也是其中的一個指標。絕對宰制，「習澤東」打破了西方國家經濟成長帶動政治改革的幻想。

可惜的是，當外人愈來愈珍惜台灣的言論自由之際，台灣的統派卻一再打著自由反自由，內應中國染指自由台灣，他們到中國拜黃帝陵，在台灣搖五星旗，彷彿完全沒有意識到，萬一台灣的自由被剝奪了，他們將連拍習近平馬屁的自由都沒有。若干政客、名嘴，把中國視為「沒有敵人的地方」，其實只是不知道敵人都在用笑臉當武器。那些人在台灣支持國民黨，卻渾然忘記了當年毛澤東打敗蔣介石，就是利用笑臉統戰社會賢達、爭取中間份子，於是後者也成為中國人被專政的共犯。現在，那些人崇拜習近平的「格局和氣魄」，濫用言論自由未必殘害得到台灣，但宛如隔海合理化他的登基稱帝，十四億沒有言論自由的人應該感到「歡喜」還是「傷心」？