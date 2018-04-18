自由廣場》台灣也需要一個「えにしの会」

◎ 孫炳焱

日本ＮＨＫ近日報導，九州福岡市有一位七十八歲老人罹患癌症，需要開刀，醫院要求保證人簽名，他的太太七十四歲，患有嚴重的失智症住院治療中，有位四十七歲兒子，在三年前癌症過世，他雖有不動產，卻找不到替他做開刀的保證人，醫院方面沒有保證人簽署，不肯開刀，因為怕不幸有個萬一的話，要不要急救、延命治療、醫藥費用、後事等等都難以處理。老翁說，三年前，還是平凡幸福的家庭，怎麼也料想不到落入如此窘境，他想求生，想必是他掛念住院的失智太太，真是讓人揪心無奈的社會新聞。

報導說，後來這位老翁先提出六十萬日圓做擔保，換取民間社團法人「えにしの会」（可譯「緣分之會」或「因緣之會」，是廿四小時、三六五日待機支援服務的團體）派人替他做保證人。經過手術後，已經初癒回家，事情總算告一段落。

今年三月底，台灣六十五歲以上的老年人口已突破百分之十四，正式邁入高齡社會。因社會快速變遷，親情薄弱，親友疏離，少子化，加上晚婚、不婚、不生小孩等成為普遍現象，日本的社會問題，很可能就是台灣明日的問題，值得我們未雨綢繆，早日研究因應措施。歷年來，不少退伍老兵是孤獨老人，幸好有退輔會、榮總等單位照顧，並提供安養及後事安排。至於一般百姓，日本是由民間社團處理這些事宜，但是我們的國情不同，如果任由營利組織來介入這塊事業，恐怕會衍生一些社會問題，假如能在政府綿密的監督機制下，由非營利的社工團體或慈善機構來承擔這個工作，或許比較會令人安心。盼望政府正視高齡社會必然會發生的問題，早日因應。

（作者為國立臺北大學名譽教授）