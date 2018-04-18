自由廣場》想想楊泮池 看看潘文忠 檢視管中閔

◎ 謝捷晃

教育部長潘文忠因管案辭職，當事人管中閔呢？

前台大校長楊泮池因學術倫理案，不願造成台大傷害而選擇不續任。而管中閔所涉及的相關疑案層出不窮，光是赴中兼職被具名檢舉的高達卅一項，但卻置身事外，兩相比較，管爺的風骨早已蕩然無存。若他真的愛台大，早就該學楊泮池知所進退了，至少也要出面誠實地面對外界疑慮。然而他卻神隱放任藍綠爭鬥，造成台大二度傷害。

至於台大，部分師生指控教育部瀆職，但要指控前是否先反躬自省？先不說遴選過程「獨董利益迴避」的爭議，光是台大主事者封殺臨時校務會議的召開於前，校務會議擱置爭議處理案於後，若說教育部延宕校長聘任，嚴重影響校務，那台大是否要為自己的消極負更大的責任？難道是擔憂管中閔上台清算而荒腔走板嗎？

潘文忠是繼朱匯森之後唯一由國教系統出身的教育部長，二年來飽受所謂的高教菁英冷嘲熱諷，早傳出有倦勤之意，最後終因管案掛冠離職，雖然讓人惋惜，但也留下風範，尤其日前面對在野七位立委連番砲轟，表現不亢不卑，其辭職聲明也直指問題核心。

教育部長離職了，接下來就看政府如何因應？是否放任管中閔繼續神隱？

想想楊泮池，看看潘文忠，再檢視管中閔，誰才是「爺」？誰是龜縮的小孬孬？事件演變至此，大家應看得更清楚了！

（作者為前高鳳數位內容學院代理校長）