自由廣場》納許均衡看兩岸關係

◎ 正反修羅

台大國發所陳明通教授在3月19日接任陸委會主委。陳主委曾經以「納許均衡」(Nash equilibrium)詮釋蔡政府「維持現狀」政策，認為兩岸應跳脫以往「扈從」或「抗衡」的舊思維，尋求在美中台的「三方賽局平衡」中，建立「互動新模式」。筆者在此不揣淺陋，給陸委會一個在不存在「單純戰略」(Pure Strategy)的納許均衡之賽局裏，創造出「單純戰略」的納許均衡解之提示，如下：

甲與乙兩人是夫婦（也可以是兄弟姊妹當例子），吵架之後冷戰中，互相不講話，誰先向對方說話、傳紙條或讓孩子（或第三者）傳話（扈從）就「有失尊嚴」，堅持不說話，硬撐到對方先講話（抗衡）就「有大男人（女人）的威嚴」。問：甲與乙的納許均衡解是什麼？

如果腦袋被賽局理論(Game Theory)模型給綁架了，那麼，上述對稱零和賽局沒有「單純戰略」的納許均衡解，只有「混合戰略」(Mixed Strategy)的納許均衡解。蛋頭學者的答案是，每天早上，雙方各自投銅板，出現大頭的就先向對方說話（扈從），若出現梅花就繼續不跟對方講話（抗衡），混合「扈從」與「抗衡」成了混合戰略。

筆者在網路見過，最有智慧的解決問題方式為：男人在老婆看電視時，在她面前翻箱倒櫃，假裝急著找東西，最後老婆忍不住問，你到底在找什麼？男人回答：我在找漂亮老婆的聲音，老婆笑了，完美解決冷戰。要在「扈從」與「抗衡」這兩個「單純戰略」之外找到「互動新模式」，不能被「賽局理論」或任何政治理論綁架了腦袋。

藍綠雙方經常誤用賽局理論。就「台灣主權賽局」來說，參賽者最少有三個，就是台灣、中國及打敗日本使其放棄台灣主權的美國。所謂「納許均衡」，說的是戰略，就是沒有任何一方，在其他參賽者維持現狀（目前的戰略）之情況下，單方面改變戰略，而獲取更大的「效用」(Utility)，也因此納許均衡經常被誤解為「效用」。「台灣主權賽局」的現狀是，縱使蔡總統堅拒「九二共識」這個沒有清楚定義（數學上叫Not well-defined）的「黑箱」戰略，中國都無法在美國跟台灣都維持目前的戰略（拒統）下，獨自改變戰略而在「台灣主權賽局」上獲取更大的「效用」，台灣主權這個賽局目前狀況不是納許均衡，是什麼？

至於中客要不要來台？台灣能不能參加WHO？那只是中國在「台灣主權賽局」困在「納許均衡」的狀況下，給國民黨的蠅頭小利之「效用」，用以換取國民黨承認能套住台灣主權的「九二共識」。套用以色列首席國家安全顧問Aumann的說法：要搞賽局，先釐清楚「效用函數」(Utility Function)吧！台灣人民在上次總統大選已經清楚的表達「台灣主權」的效用大於「中客來台」、「台灣能參加WHO的」及「服貿」的效用。台灣人民要共同努力的就是：在「台灣主權」這個「賽局」上，把中國困在目前「不能打台灣」、買台灣又買不到「主權」，只能號稱「擁有台灣主權」的這個「納許均衡」上！

（作者為數學教授，納許曾經主動找他談賽局理論）