自由廣場》台援與軍演

◎ 黃天麟

今天中國解放軍將在泉州附近海域進行實彈演習。中國官方媒體就此發表社評，指出這一軍演就是衝著台獨和「台獨工作者」賴揆，警告不要以為美國撐腰，中國有決心和能力粉碎任何外來干涉。

其實中國解放軍之有今天，有一大部分該歸功於台灣及護台的台獨工作者。歷史若回溯至一九八九年，天安門事件時中國全土淒涼，上海除二次戰前之建築外，無一新的高樓，ＧＤＰ只有三四七七億美元，是日本三萬○一七○億美元之九分之一，美國五萬六五七六億美元之十六分之一，每天都可以看到鄉村婦女背著幼兒到處謀生，「孩子，我要讓你有飯吃！」這是當時的中國。但中共卻血洗天安門，各國紛紛表態對中國實施經濟制裁，就在此時，台灣開放台商投資中國，台灣的紡織、靴、雨傘等傳統產業的資金、技術流進中國，開啟了中國工業化的先端，而當時以人道向政府施壓，要求修正「三不」政策的，正是倡導自由民主的一群台獨工作者。二○○○年中國ＧＤＰ增至一萬二一一三億美元，十年內增逾三．四倍，台灣之經援厥功至偉。

真正使中國起飛成為世界工廠的是二○○○年的政黨輪替。主張一邊一國的陳水扁總統上台，採「積極開放」政策，開放ＩＴ產業登陸。中國工業一飛沖天，四年之內成為ＩＴ產業王國，科技產品之出口大增，外匯存底衝破四兆美元（二○一四年），ＧＤＰ亦於二○○九年起超越日本，直追美國。第二波台援，在此中國起飛過程中扮演了極重要角色。

羽翼日豐的中國，天朝思想復活，二○一三年習近平開始倡導一帶一路，並制定了「二○二五中國製造」大藍圖，尋求以科技強國稱霸全球，但也喚起了美國朝野的警惕，連續發布之「國家安全戰略」、「國防戰略」均明示中國為戰略競爭對手及修正主義國家，三月廿二日川普簽署「三○一調查報告」備忘錄，對中國課五百億美元關稅制裁方案，開啟了科技、經濟戰火。中國當今迫切需要的是第三次台援，即台灣的頂端科技及人才，以填補美國及西方國家對中國竊取高科技的杯葛。

台灣的台獨工作者，在過去六十多年前仆後繼，為台灣之自由、民主及主權獨立在世界各地夙夜奮鬥，成功保住台灣獨立於中國的現狀，同時經第一次及第二次台援，加惠於中國的發展及中國人民生活水準之提升。

中國的解放軍官兵們，偃旗息鼓吧！台灣自古以來從未是中國的領土。不要恩將仇報，起碼你們的軍備、軍餉其中一大部分源自台援（註：中國前十大出口商有七家是台商），正如一九九○年十月十五日新加坡李光耀在英聯會議上所表示：「台灣的存在對中國有益，毀掉這個基地，將會蒙受重大不利。」

歷史證明，一個主權獨立的台灣絕對有利於中國。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）