自由廣場》《林保華專欄》中國南海揚威變陽痿內幕

中央軍委可能全部被美軍「一鍋端」，習近平只好草草收兵

習近平利用博鰲國際論壇期間進行兩場海上軍演，顯然要在他稱帝以後展現帝國擴張的軍事實力，雖然這種做法對與會的外國元首極不禮貌。

為了展現軍威，以四月十一日為界，舉行前後兩場軍演，習近平則在博鰲論壇結束時的十二日早上閱兵並發表講話。可是四月十一日那天美國航母戰鬥群直接開進中國所宣佈的軍演禁航區，自行進行軍演，周圍則是中國軍艦觀看，形成「反客為主」的詭異場面。而次日習近平在閱兵後就宣佈第二場軍演草草結束，揚威變成陽痿。

這次共軍海上軍演號稱是建國以來最大規模，出動四十八艘戰艦、七十六架戰機、一萬名官兵，可謂精銳盡出。唯一一艘航母「遼寧號」自然不能缺席，照理習近平應該在「遼寧號」上閱兵才有大陣勢，然而卻躲在導彈驅逐艦「長沙號」上閱兵。顯然他擔心如果中美兩軍擦槍走火，「遼寧號」自然是美軍首先的打擊目標。

再者，這次閱兵把全部中央軍事委員（一位主席、兩位副主席、四名委員）都搬到南海來了，是為了製造窮兵黷武的效果，還是怕留守在京城會發動軍事政變，那就不得而知。總之，如果這次中美在南海爆發軍事衝突，中央軍委可能全部被美軍「一鍋端」。習家軍瓦解，共軍就得靠關在秦城監獄裡一百多名將軍出來撐場了。這是多麼怪異的局面？雖然美軍不會開第一槍，然而一旦出現「萬一」，其結果將不堪設想，這也是習近平不顧面子而必須草草收兵的緣由。

「羅斯福號」一直在地中海與波斯灣執行任務，這次開進南海，無疑是警告習近平，可以對付共軍的不止是太平洋司令部的美軍。把菲律賓軍官請到艦上觀看嚇阻共軍的演習，顯然也要這些將領制約杜特蒂總統的親中言行。這次美國航母戰鬥群的指揮官是一位少將，一位美軍少將嚇退堂堂七位中央軍委（一位主席加六位上將），中美一旦開戰，這場仗要怎麼打？

習大帝首戰不利，當然要找下台階，避免被國人看扁，還引發政敵的蠢動，於是轉戰福建來軍演。在南海雖然陽痿，面對台灣的蔡英文，還可以無恥地展示一下他的男兒身，何況台灣還有他的第五縱隊配合搖旗吶喊。然而就是習的退休中將王洪光聲稱一百小時可以拿下台灣，可是這一百小時還不夠駐紮在日本的美軍趕到台灣海峽進行海空封鎖？習近平是否要對古寧頭戰役補一下課，那時還沒有美軍參戰呢？所以還是正告習大帝，不要輕舉妄動，否則在當前國際局勢下，正是台灣順勢而行的時候。所以蔡總統還是照計畫出國搞外交，丟下這位不成材的小學生。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）