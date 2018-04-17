自由廣場》足球，台灣可以更棒！

◎ 楊頤濰

國際足總公布最新世界排名，台灣再創歷史新高達到一二一名，甚至還超越泰國，落後北韓的差距也不大。這是令人振奮的好消息！

台灣足球表現漸有進步，去年取得暌違四十四年之久的亞洲杯U19會內賽資格，三月再勝新加坡，在懷特教練的帶領下踢出主場六連勝！去年蔡英文總統親訪足球隊長陳柏良的家，元旦邀請足球隊參加升旗典禮，上個月底的亞洲區會外賽前還看到半版的報紙廣告來號召球迷進場加油，體育署長林德福也表示，今年可望派隊參加一九六六年以來再也沒參加的亞運男女足球賽，顯示政府已經逐漸重視足球。

可惜的是，台灣以些微差距未能重回也已經五十年沒參加過的亞洲杯，不過取得三勝是落選球隊中成績最好的，讓大家看到了未來的希望！

懷特教練表示，現在不容易找球隊來台灣參加友誼賽，接下來要爭取世界排名積分比較困難。但是大家還是要繼續努力為國內足球加油打氣！亞運無關世界排名，但也可以用來練兵增加年輕球員的比賽經驗，而且眼光要放遠，長期耕耘，向下扎根，先讓小學生踢足球，用足球這種能和世界接軌又不太花錢的運動取代傳統的躲避球，未來再成立職業足球聯盟，前進世界排名一百絕非遙不可及。今年正好又有世界杯，雖然與台灣無關，卻可帶動國內的足球風氣。

台灣曾經兩度擊敗南韓奪得亞運足球金牌，不該是足球沙漠的！台灣加油！

（作者為公務員，新北市民）