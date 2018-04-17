自由廣場》放寬假釋門檻 萬萬不可

◎劉一德

為解決監獄人滿為患，藍綠立委聯手提出「刑法第七十七條修正草案」，放寬假釋門檻。盼對初犯受刑人，且再犯率低之罪，假釋條件由服刑滿二分之一，放寬為三分之一，引發社會譁然。立委提案理由說，受刑人假釋後再犯率偏高，原因之一為假釋門檻過高，實際假釋期間不長，再犯撤銷假釋後，必須重新服滿假釋期之嚇阻效果減弱，導致監獄嚴重超額收容。此一說法，實有待商榷。

據法務部統計，目前監獄收容人數前三名分別為，違反毒品危害防制條例、公共危險罪（多為酒駕）及竊盜罪，其中毒品罪受刑人就占所有受刑人人數百分之五十。毒品犯被假釋者占所有假釋者比率達百分之四十五，再犯加上累犯率直逼百分之八十。如此高的假釋率，對照破表的再犯及累犯率，將監獄人滿為患推給假釋門檻過高，實為倒果為因，不符邏輯。放寬假釋門檻，恐怕反而是疏減監獄擁擠的毒藥。

回顧一九九三年，馬英九擔任法務部長時，亦曾因煙毒犯大增造成監獄爆滿，囚情不穩。馬為疏減人犯，即採取放寬假釋門檻及擴增建監獄兩大措施因應。後果卻是再犯率不斷飆升，一九九六年累再犯占受刑人高達百分之五十一．五，監獄人犯未減反增。接著衍生社會治安敗壞，白曉燕命案的凶手陳進興等人，都是當時放寬假釋門檻的受惠者。可見以放寬假釋門檻疏減監獄人滿為患短多長空。

再者，受刑人假釋之實質要件為「悛悔實據」。監獄當局應依「行刑累進處遇條例」規定切實考察認定，經假釋審查委員會決議後，報請法務部矯正署核准。然有無「悛悔」實為主觀認定，難有客觀標準，且實務上，矯正署絕不可能了解眾多受刑人「悛悔」實況，徒留關說不斷、權貴橫行的弊病。更不用說，刑事案件從偵查起訴，歷經三審判決，及經常發生的來回更審，漫長司法程序始確定的刑度，最後卻由矯正署以行政決定假釋，對被害人所要的公平正義，及國家刑罰權的傷害無以復加。

誠然監獄超額收容，將造成獄政管理、教化及國家形象上之困擾。唯解決之道，必須思考國家整體的刑事政策，除了假釋門檻之外，是否擴建矯正機關，是否調整戒護管理及教化處遇，降低再犯率，及對短期自由刑受刑人善用緩起訴、易科罰金、提升易服社會勞動執行效能等，都是舒緩監獄超額收容的選項。爭議多多的假釋門檻，期期以為不可。

（作者現任台聯黨主席）